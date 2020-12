Streaming Manchester City OM direct : quelle chaîne pour voir le match de Ligue des Champions ?

C’est un Manchester City qualifié et assuré de finir premier du groupe C qui reçoit l’OM ce soir. Marseille a une chance de sauver sa campagne chaotique par une qualification en Ligue Europa. Streaming, chaîne, compositions probables, toutes les infos du match.

Cliquez ici pour voir l’offre RMC Sport + TELEFOOT

La semaine dernière, l’OM mettait fin à sa série de défaites en Ligue des Champions, la pire de l’histoire de la compétition. C’est la seule note positive du parcours de Marseille qui pourrait malgré tout finir avec une qualification à la clé. Une qualification en Ligue Europa qui ne se refuse franchement pas. Il faudra pour cela battre Manchester City à l’extérieur et espérer que l’Olympiakos perde face à Porto ou fasse match nul.

Marseille pourrait encore se qualifier en prenant seulement un point ce soir, pour peu que les Grecs perdent le second match. Les auspices ne sont donc pas si mauvais et il y a de bonnes raisons de rester motivé malgré un début de compétition calamiteux. Manchester City ne fera pas de cadeau à l’OM, bien qu’étant assuré d’être leader à l’issue de la journée.

Sur quelle chaine voir le streaming Manchester City OM en direct ?

Le streaming Manchester City OM est à suivre à partir de 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot, la chaîne. Si vous n’êtes pas abonné, les deux sont accessibles dans un abonnement d’ensemble qui est facturé 25,90 € par mois avec engagement ou 29,99 € sans engagement chez SFR.

L’opérateur propose toujours ses chaînes séparément en option 100% digitale pour les non-abonnés. Si vous disposez d’une offre TV SFR, les chaînes y sont directement accessibles et facturées moins cher. L’abonnement revient à 9 € par mois avec engagement de 12 mois ou 25 € sans engagement. Enfin, Téléfoot propose également ses chaînes séparément.

Quelles sont les compositions probables de Manchester City OM ?

Le groupe d’AVB est presque au complet, mais l’exception de Jordan Amavi et Nemanja Radonjić, tous deux blessés. L’entraîneur portugais aurait décidé d’aligner une défense à cinq avec Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Balerdi et Nagatomo derrière. Au milieu, Pape Gaye pourrait débuter la rencontre au détriment de Boubacar Kamara et aux côtés de Valentin Rongier et Morgan Sanson.

Enfin, Florian Thauvin est annoncé titulaire. Reste à savoir s’il sera épaulé par Payet ou Benedetto. La compo probable de l’OM : Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Balerdi, Nagatomo – Rongier, Gaye – Samson – Thauvin, Payet/Benadetto.

Manchester City devrait faire reposer plusieurs cadres ce soir, même si Guardiola a prévenu qu’il n’alignerait pas une équipe de touristes. La composition sera toutefois différente ce celle du match aller. Pour André Villas-Boas, même avec une équipe B, City sera « trop fort ». La compo probable de City : Steffen – Cancelo, Garcia, Laporte – Zinchenko – Bernard Silva, Fernandinho, Doyle – Sterling, Torres, Foden.