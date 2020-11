Streaming Leipzig PSG direct : quelle chaine pour voir le match de Ligue des Champions ?

Le PSG est en déplacement à Leipzig ce soir en Ligue des Champions. Les deux équipes partagent le même nombre points dans le groupe H et pour le PSG, l’objectif sera de consolider sa deuxième place. Streaming, chaîne, composition probable, voici tout ce qu’il faut savoir sur le match de ce soir.

Cliquez ici pour voir l’offre RMC Sport + TELEFOOT

Le PSG retrouve Leipzig en Ligue des Champions un peu moins de trois mois après sa confortable victoire en demi-finale de l’édition passée. Les Allemands réalisent un bon début de saison malgré la perte de leur ancien attaquant Timo Werner qui évolue désormais à Chelsea. L’équipe occupe la troisième place de la Bundesliga, à seulement deux points du Bayern.

Dans le groupe H de la C1, le PSG et Leipzig sont à trois points chacun après une victoire et une défaite. Le PSG s’était en effet incliné contre Manchester United lors de la première journée avant de se rattraper face aux Turcs d’Istanbul Basaksehir. Les Parisiens sont deuxièmes à la différence de buts et pourraient consolider leur place en cas de victoire ou la perdre au profit de leur adversaire du jour.

Sur quelle chaîne voir le streaming Leipzig PSG en direct ?

Le streaming Leipzig PSG démarre à 21h, heure de Paris. Pour suivre le match, vous avez le choix entre deux chaînes : RMC Sport et Télefoot. Si vous choisissez la première option et que vous n’êtes pas abonné SFR, RMC Sport est accessible en streaming sur tous les supports, via un abonnement 100% numérique à 19 € par mois avec engagement d’un an ou 25 € par mois sans engagement.

Si vous êtes déjà chez SFR, l’abonnement RMC Sport vous coûtera 9 € par mois avec un engagement de 12 mois ou 15 € par mois sans engagement. Il est également possible de faire d’une pierre deux coups en optant pour un abonnement groupé RMC Sport + Téléfoot. Vous accédez ainsi à la Ligue 1, à la Ligue 2, mais aussi à la Ligue des Champions. Enfin, l’abonnement Téléfoot est proposé séparément à 25,90 € sans engagement ou 29,90 € avec engagement d’un an.

Leipzig PSG : les compos probables

Le PSG est privé de deux ses deux joueurs clefs sur le front offensif puisque Mbappé et Neymar, blessés ne figurent pas sur la feuille de match. Pour autant, Thomas Tuchel réitèrera sont 4-3-3 habituel avec Kean et Sarabia en plus de Di Maria à l’attaque. Derrière, Florenzi, Danilo, Kimpembe et Kurzawa devraient être alignés en défense et Gueye, Marquinhos, Herrera en milieu de terrain. Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Gueye, Marquinhos, Herrera – Di María, Kean, Sarabia.

Nagelsmann, l’entraîneur du RB Leipzig peut faire évoluer son équipe dans plusieurs systèmes différents, mais à tendance à privilégier un dispositif à trois défenseurs en Ligue des Champions. Voici la composition probable des Allemands ce soir. Gulasci – Orban, Upamecano, Halstenberg – Henrichs, Sabitzer, Kampl, Angelino – Nkunku, Pulsen, Forsberg.