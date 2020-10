Streaming Istanbul Basaksehir PSG : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

L’Istanbul Basaksehir accueille le PSG en Ligue des Champions pour le compte de la deuxième journée dans le Groupe H. Après avoir concédé une défaite en match d’ouverture face à Manchester United, les Parisiens ont l’occasion de se rattraper face à une équipe à leur portée. Streaming, chaîne, compositions probables, voici toutes les infos.

Le Paris Saint-Germain affronte ce soir les Turques d’Instabul Basaksehir en Ligue des Champions. L’enjeu est clair : garder de bonnes chances de finir premier du groupe H. Cela passe par une victoire du PSG après sa défaite face à Manchester United la semaine dernière. Les Red Devils pourraient prendre une sérieuse option en s’imposant dans leur rencontre de ce soir.

Le PSG n’a donc pas droit à l’erreur. Un faux pas pourrait compromettre le leadership du groupe, voire même la qualification pour les huitièmes de finales. Le troisième match aller se jouera contre les imprévisibles Allemands du RB Leipzig, qui se sont imposés contre l’Instabul BB la semaine dernière. Les Turcs connaissent un début de saison compliqué, étant classé 11e du championnat avec trois défaites en six matchs, sans compter leur première défaite en Ligue des Champions.

Sur quelle chaîne voir le Streaming Istanbul BB PSG en direct ?

Istanbul Basaksehir PSG : les compos probables

Le PSG s’est préparé en début de semaine pour un système en 4-2-3-1 qui devrait être celle retenue par Thomas Tuchel ce soir. Marquinhos devrait encore prendre sa place au milieu de terrain, épaulé par Herrera. L’équipe sera très offensive avec quatre attaquants, dont Moïse Kean en pointe. Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Marquinhos, Herrera – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean.

Basakseir devrait par contre adopter un système en 4-4-2 avec plusieurs visages familiers, dont Demba Ba à l’attaque. Günok – Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli – Visca (cap), Kahveci, Tekdemir, Türüc – Ba, Crivelli.