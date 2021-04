Streaming Bayern PSG direct : quelle chaîne pour voir le match de Ligue des Champions ?

Le Bayern de Munich accueille le PSG ce soir à l'Allianz Arena. Les Bavarois sont imprenables à domicile depuis un an et demi. Le PSG de son côté surfe sur un solide bilan à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions. Les conditions sont réunies pour assister à un grand match. Streaming, chaîne, heure et compos probables, voici tout ce qu'il faut savoir sur le match de ce soir.

Le Bayern qui reste sur une série de 33 matchs sans défaite à domicile reçoit le PSG en quart de finale aller de Ligue des Champions. La dernière défaite des Bavarois remonte au 30 novembre 2019 lors d'un match perdu contre le Bayer Leverkusen (1-2) en championnat. Les coéquipiers de Thomas Müller s'étaient inclinés malgré une domination écrasante (75% de possession et 23 tirs dont 11 cadrés).

Depuis, plus aucune équipe n'a trouvé les clés pour venir à bout de l'ogre rouge dans son pré carré. Le PSG se déplace avec pour objectif de réussir l'improbable. Le parcours décevant des Parisiens en Ligue 1 contraste avec leur bilan en Ligue des Champions. Ils ont terminé 1er du groupe H et ont ensuite éliminé le FC Barcelone en huitième de finale après une belle victoire au Camp Nou (1-4) à l'aller. À l'extérieur, le Paris Saint-Germain a gagné trois fois sur quatre lors de ses derniers matchs en C1.

Sur quelle chaîne voir le streaming Bayern PSG en direct ?

Le streaming Bayern PSG se joue en direct ce mercredi 07 avril 2021 dès 21h. RMC Sport est la seule chaîne détentrice de droits TV de la Ligue des Champions depuis que Téléfoot a tiré sa révérence. Le match est donc à suivre sur RMC Sport 1 depuis votre décodeur si vous êtes abonné chez SFR. Chez les autres opérateurs, RMC Sport reste toujours accessible uniquement via l'offre digitale.

Celle-ci est facturée 19 € par mois si vous vous engagez pour 12 mois ou 25 € par mois sans engagement. Les abonnés SFR quant à eux peuvent profiter d'un prix préférentiel de 9 € par moins avec engagement et 15 € par mois sans. En plus de la Ligue des Champions, les chaînes RMC Sport diffusent également l'intégrale de la Premier League anglaise au même titre que Canal+.

Bayern PSG Du 7 avril 2021 : les compositions probables

Le Bayern devra évoluer sans deux éléments clés de son effectif : Robert Lewandowski et Serge Gnabry. Le premier est blessé et le second positif au Covid-19. L'effectif du PSG est encore plus décimé. Mauricio Pochettino doit se passer de Marco Verratti et d'Alessandro Florenzi, eux aussi positifs. Mauro Icardi et Layvin Kurzawa sont également absents pour cause de blessure.

Enfin, Leandro Paredes en ce qui le concerne est suspendu. L'équipe de Pochettino devrait évoluer en 4-2-3-1 avec Mbappé en pointe. Di Maria, Neymar et Daxler seraient alignés juste derrière. Danilo et Gueye animeront l'entrejeu et enfin, les Parisiens s'appuieront sur l'axe Marquinhos – Kimpembe en défense.

Composition probable du PSG : Navas – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Danilo, Gueye – Di Maria, Neymar, Draxler – Mbappé.

Composition probable du Bayern Munich : Neuer – Pavard, Sülle, Alaba, Hernandez – Goretzka, Kimmisch – Sané, Müller, Coman – Choupo-Moting.