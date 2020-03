Steam : 2 jeux Tomb Raider sont gratuits, dépêchez-vous de les récupérer !

En cette pĂ©riode de confinement, Steam fait plaisir aux fans des aventures de Lara Croft. La plateforme de gaming permet aux joueurs de rĂ©cupĂ©rer gratuitement 2 jeux Tomb Raider. L’offre est valable pendant quelques heures, ne tardez pas !

Alors qu’il est encore possible de jouer gratuitement Ă Football Manager 2020, Steam propose Ă ses membres de rĂ©cupĂ©rer gratuitement 2 jeux Tomb Raider.

Quels sont les 2 jeux Tomb Raider concernĂ©s par l’offre gratuite de Steam ?

Vous avez exactement jusqu’Ă ce mardi 24 mars 2020 Ă 8 heures pour garder gratuitement les copies de Tomb Raider (cliquer ici) et de Lara Croft and the Temple of Osiris (cliquer ici). Une fois le dĂ©lai passĂ©, il sera trop tard. Steam prĂ©cise toutefois que son offre est « soumise Ă restrictions » et dure jusqu’à « épuisement des stocks ».

Pour information, Tomb Raider est sorti en 2013 et est disponible sous Windows, macOS et SteamOS + Linux. Quant Ă Lara Croft and the Temple of Osiris (sorti en 2016), le jeu est disponible uniquement sous Windows. La configuration minimale requise pour profiter des deux jeux gratuitement est la suivante :

Tomb Raider

Windows

Système d’exploitation : Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Processeur : 2.0 GHz high end Dual Core CPU

Mémoire vive : 4 Go de mémoire

Graphiques : AMD Radeon HD 6000 series / NVidia GeForce 500 series

DirectX : Version 11

Espace disque : 5 Go

MacOS

Système d’exploitation : 10.14

Processeur : 1.1 GHZ Intel Core M

MĂ©moire vive : 4 Go

Graphiques : 512Mb Nvidia 640M, 2GB AMD M290, 1.5GB Intel HD 4000

Espace disque :14 Go

SteamOS + Linux

Système d’exploitationUbuntu : 14.04 ou Steam OS 2.0 (64 bit)

Processeur :Intel i3 ou AMD FX-6300

MĂ©moire vive : 4 Go

Espace disque : 15 Go

Graphiques : Nvidia GeForce 640 avec 1 Go de mémoire vidéo, AMD R7 260X

Lara Croft and the Temple of Osiris