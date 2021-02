Star (Disney+) : les programmes exclusifs qu’on a hâte de voir

Le service Disney+ se renforce avec l’arrivée de la section Star, destinée à un public plus adulte. La plate-forme annonce un incroyable catalogue contenant de nombreux contenus exclusifs. Mais attention, pour profiter du tarif actuel de 6,99€/mois, il faut s’abonner avant le 23 février.

Disney+ va bientôt proposer plus que du contenu familial. En effet, une nouvelle catégorie va faire son apparition le 23 février prochain : Star. Vous y trouverez films, séries et documentaires destinés à un public adulte. Et le catalogue annoncé est tout simplement incroyable (Alien, Die Hard, How I Met Your Mother, Kingsman, 24h Chrono…). Mais Star ne va pas s’arrêter là et va proposer également plusieurs programmes exclusifs dont nous allons vous donner un avant-goût.

Si vous souhaitez profiter de Star au prix actuel de 6,99 euros/mois, il vous suffit de souscrire avant le 23 février. Ceux qui préfèrent attendre devront alors payer 2 euros de plus par mois soit 8,99 euros.

S’abonner à Disney+ pour 6,99€

Big Sky, sur la piste d’un tueur en série

Star va également accueillir une série très appréciée, Big Sky, diffusée sur ABC aux États-Unis et sur le réseau CTV au Canada. L’histoire de détectives privés qui s'associent avec Jenny Hoyt, l’ex-femme de l’un d’eux, mais également ancienne policière. Ces derniers partent à la recherche de deux sœurs enlevées dans le Montana, découvrant qu’il s’agit peut-être d’un tueur en série. Le trio va alors se mettre en tête de trouver l'identité du suspect avant que de nouvelles victimes soient à dénombrer. Déjà une saison et 16 épisodes arrivent sur Star.

Love Victor, la série sur le questionnement sexuel

Love Victor est une autre série attendue sur Star se déroulant juste après les événements du film Love Simon. On y suit la venue de Victor dans un nouveau lycée appelé Creekwood High School. Mais comme tous les adolescents, le jeune homme a des problèmes à gérer, notamment avec sa famille et ce nouveau lieu qu’il ne connaît pas. Sans oublier que Victor se questionne sur son orientation sexuelle, mais va croiser la route de Simon, héros de Love Simon, qui a traversé des questionnements similaires. Une série diffusée sur Hulu destinée aux adolescents qui devrait cartonner sur Star, comme le long-métrage, comptant 2 saisons et 20 épisodes.

Solar Opposites, le dessin animé par les créateurs de Rick et Morty

Voici une série qui mérite bien sa place sur Star, loin de l’aspect familial de Disney+. Cette série, c’est Solar Opposites, dessin animé réalisé par les créateurs de Rick et Morty et tout aussi trash. On suit une famille d’extraterrestres qui, après avoir fui leur planète, emménagent dans une banlieue américaine traditionnelle. Obligés de se déguiser en humains, ces derniers ont tous une vision différente de notre planète Terre. Korvo et Yumyulak détestent l’endroit, qu’ils jugent pollué, consumériste, tandis que Terry et Jesse aiment la télévision, la nourriture grasse, etc. Trois saisons et 16 épisodes vont être disponibles au lancement de Star.

Black-ish ou l’Amérique multiculturelle

7 saisons et 164 épisodes disponibles sur Star à son lancement pour Black-ish, la série à succès. Une série qui s’intéresse à l'Amérique multiculturelle en suivant une famille noire américaine. Dre et Rainbow Johnson vivent une belle vie, avec de beaux enfants, une grande maison dans un quartier aisé, des jobs de rêve. Mais le patriarche de la famille se questionne sur leur identité dans une société multiculturelle. Tout ce beau monde décide alors de s’intéresser à son passé, mais aussi à son futur pour trouver sa place.

Nous savons déjà que certains programmes exclusifs, parmi les plus attendus, ne seront pas présents au lancement de la plate-forme. Alors, à défaut d’avoir des dates officielles, voici un avant-goût de ce que Star nous réserve.

Only Murders in the Building, une comédie autour d’un meurtre

Première exclusivité à venir sur Star sur Disney+, Only Murders in the Building. Une série clairement destinée à un public adulte puisqu’elle suit trois personnes passionnées par les affaires criminelles qui vont se rencontrer, liées par un meurtre. Un synopsis déjà intrigant et une distribution connue. On retrouvera notamment Selena Gomez, révélée par l’écurie Disney, mais depuis habituée des productions plus matures comme Spring Breakers.

Shogun, une série sombre à l’intrigue politique

Autre série phare prévue pour Star sur Disney+, Shogun. Et cette dernière ne sera pas dirigée par n’importe qui puisqu’il s’agit de Alex Garland, salué pour ses films Ex Machina et Annihilation. L’homme a également scénarisé 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, disponibles tous deux sur Star. Mais alors de quoi parle Shogun qui reste un projet bien mystérieux ? La série raconte l’histoire de John Blackthorne, un navigateur anglais qui dérive sur les plages japonaises au 17e siècle. L’homme est alors protégé par le seigneur Toranaga, mais se retrouve mêlé à des conflits politiques. Lorsque l’on connaît le talent narratif d’Alex Garland, romancier avant d’être réalisateur/scénariste, il y a de quoi être intrigué. Notons que la série est un remake de celle du même nom datant de 1980 avec Toshirō Mifune, connu pour son travail avec Akira Kurosawa. Autant dire que le potentiel est grand.

The Dropout, l’histoire vraie d’une fraude massive

Star sera également l’occasion de découvrir The Dropout, série dramatique tirée d’une histoire vraie, la chute de la dirigeante de la société Theranos, Elizabeth Holmes. La jeune femme, en créant l’entreprise, s’est rendue coupable d’une fraude massive. Theranos était une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies destinées à la santé, promettant de rendre moins coûteux les tests sanguins avec sa propre solution, sans aiguille. En réalité, il s’agira d’une arnaque, et la société n’existe plus aujourd’hui. On sait que Kate McKinnon incarnera Elizabeth Holmes.

S’abonner à Disney+ pour 6,99€

Cet article est sponsorisé par Disney+