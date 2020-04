Filmez et photographiez comme un pro avec le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 !

A la recherche d’un stabilisateur ergonome et performant pour votre smartphone ? Le bon plan Fnac qui suit pourrait vous int√©resser ! Le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 pour smartphone fait en ce moment l’objet d’une r√©duction de 27 % permettant de l’avoir √† 79.99 ‚ā¨ au lieu de 109.99 ‚ā¨ en temps normal.

Rien de tel qu’un stabilisateur pour smartphone si vous souhaitez r√©aliser des vid√©os et photos de qualit√©. DJI, leader mondial dans la production de drones civils propose √©galement d’excellents stabilisateurs. Apr√®s un Osmo Mobile 2 d√©j√† tr√®s r√©ussi et convaincant, il revient avec son dernier mod√®le, le DJI Osmo Mobile 3 qui promet des performances encore meilleures que celles de son pr√©d√©cesseur.

Ce dernier offre un design pens√© pour une prise en main optimale. Tr√®s l√©ger, il ne p√®se que 405 grammes et peut √™tre utiliser des heures enti√®res (15 heures d’autonomie) gr√Ęce √† sa batterie d’une capacit√© de 405 mAh. Il est √©quip√© d’un port USB -A et d’un port USB Type C pour la recharge. Il peut √©galement √™tre utilis√© pour recharger votre smartphone puisqu’il fait aussi office de batterie externe.

On retrouve des modes de prise de vue cr√©atifs tels que Panorama pour des prises de sc√®nes enti√®res avec des panoramas automatiques 3×3 et 180 degr√©s, Timelapse qui permet de condenser le temps et le mouvement pour obtenir, avec une tr√®s grande facilit√©, des r√©sultats √† couper le souffle ainsi qu’un mode ralenti qui vous permet de capter les moindres d√©tails des mouvements.

Autre nouveaut√© qui le d√©marque du Osmo Mobile 2, c’est que ce Osmo Mobile 3 est pliable, ce qui le rend encore plus facile √† transporter. Pour une exp√©rience optimale, il est conseill√© d’utiliser l’application DJI Mimo qui permet d‚Äôexplorer plus de fonctions et de pousser votre cr√©ativit√© toujours plus loin. Enfin, le Osmo Mobile 3 est compatible avec les smartphones de 62 √† 88 mm de largeur et jusqu‚Äô√† 9,5 mm d‚Äô√©paisseur.

Pour 79.99 ‚ā¨, avec une exp√©dition assur√©e √† partir du 10 avril par la Fnac, ce stabilisateur pour smartphone est sans doute le meilleur rapport qualit√© prix du moment et un objet high-tech connect√© √† poss√©der sans h√©sitation pour les amateurs de photos et vid√©os sur mobile.