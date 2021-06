Grâce aux soldes d'été 2021, le SDD interne PNY CS900 s'affiche à un très bon prix. Profitez d'une remise immédiate de 17,51 € qui fait passer son prix à 39,99 €.

Les produits informatique n'échappent pas aux bons plans des soldes d'été 2021. Passez à la vitesse supérieure avec le SSD PNY CS900 dont le prix a fondu d'un peu moins de 18 € sur Rue Du Commerce. Vendu habituellement 557,50 €, il est à 39,99 € actuellement. Cela représente une réduction de 30%.

Le SSD CS900 de PNY exploite la la technologie NAND Flash TLC. Il est au format format de 2,5″ et affiche une épaisseur de 7 mm qui lui permet de se glisser facilement dans votre PC portable, et même les ultrabooks les plus fins. Le modèle soldé dispose de 480 Go de stockage. Il se branche via son interface SATA III 6 Gb/s qui vous permet de profiter des vitesses standard de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture.

Ce SSD interne bénéficie d'une conception fiable et robuste. Son utilisation est facile et durable. Et enfin, sa consommation électrique est faible. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleurs bons disponibles dans le cadre des soldes d'été 2021.