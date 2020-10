Le SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 500 Go à bon prix sur Cdiscount

Si vous avez un PC portable compatible avec un SSD interne M.2 NVMe et que vous souhaitez le changer, sachez qu'un bon plan Cdiscount permet de s'équiper du modèle PNY CS3030 d'une capacité de 500 Go à moindre coût. Affiché à 64,99 €, un code promo permet de bénéficier de 20% de remise supplémentaire.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour profiter de ce bon plan, vous devez une fois le SSD ajouté à votre panier, renseigner le code promo AFFAIRE20 dans le champs prévu à cet effet. Ce dernier donne droit à une réduction immédiate de 13 euros faisant chuter le prix du CS3030 à 51,99 €.

Veuillez laisser ce champ vide Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Concernant les caractéristiques technique du SSD, ce dernier propose des débits de transfert de 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Il est compatible avec les PC équipés d'une baie M.2 2280 tournant sous les systèmes d'exploitations Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10.

Ce périphérique de stockage bénéficie aussi d’une conception de pointe basée sur la technologie flash NAND. De ce fait, il consomme moins d’énergie et peut fonctionner à une température plus basse. Les bruits de fonctionnement sont, d’ailleurs, presque inaudibles. Par ailleurs, votre ordinateur profite d’un démarrage et d’une extinction plus rapides ainsi que d’une réactivité accrue lors des lancements des programmes même les plus lourds.