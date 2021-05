SSD interne pas cher : le PNY CS900 960 Go est sous les 80 €

Vous souhaitez vous équiper d'un SSD pas cher ? Ce bon plan Cdiscount pourrait attirer votre attention. Le modèle PNY CS900 d'une capacité de 960 Go est proposé à un prix ne dépassant pas les 80 euros. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Profitez de cette belle offre Cdiscount qui vous donne la possibilité d'avoir le SSD interne 2.5″ PNY CS900 d'une capacité de 960 Go pour seulement 79,99 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque ce même SSD est vendu ailleurs près de 10 euros plus cher.

Idéal pour améliorer le système et les applications d'un ordinateur, l'accessoire de la marque PNY (référence SSD7CS900-960-PB) dispose de l'interface Serial ATA III/6 GBPs et offre des vitesses de lecture pouvant atteindre jusqu'à 560 Mo/s et jusqu'à 450 Mo/s en écriture. Il est compatible avec les PC tournant sous les systèmes d'exploitation Linux, Apple MacOS X, Windows Vista (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits) et Windows 10 (32/64 bits). Au niveau de ses dimensions, le PNY CS900 mesure 10 x 7 x 0.7 centimètres (pour un poids léger de 50 grammes). Enfin, ce SSD est garanti 3 ans par le constructeur et 2 ans pièces et main d'oeuvre par Cdiscount.

