SSD interne M.2 NVMe pas cher : le Crucial P2 1 To est à très bon prix chez Amazon

Si vous avez l'intention d'améliorer les performances de votre ordinateur abec l'achat d'un SSD interne M.2 NVMe pas cher, alors ce bon plan Amazon pourrait attirer votre attention. Le modèle Crucial P2 d'une capacité de 1 To est proposé à un prix ne dépassant pas les 90 euros.

Avant l'édition 2021 du Prime Day, Amazon vous donne encore la possibilité de faire des bonnes affaires, notamment dans son rayon informatique.

Actuellement, le SSD interne M.2 NVMe Crucial P2 de 1 To est vendu par le géant de l'e-commerce à exactement 87,54 euros au lieu de 107,99 euros ; soit une remise immédiate de 20,45 euros de la part d'Amazon. Pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile et les membres Prime peuvent payer le SSD interne en quatre fois sans frais.

Conçu pour améliorer le système et les applications d'un ordinateur, l'accessoire de la marque Crucial (référence CT1000P2SSD8) dispose de la technologie NVMe et offre des vitesses de lecture pouvant atteindre les 2400 Mo/s et jusqu'à 1900 Mo/s en écriture. Le Crucial P2 qui possède une garantie de 5 ans est idéal pour les Gamers, les professionnels et les designers débutants. Au niveau de ses dimensions, le SSD mesure 8 x 0.2 x 2.2 centimètres (pour un poids léger de 20 grammes).

