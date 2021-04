SSD interne pas cher : profitez de ce petit prix sur le Crucial BX500 240 Go

Si votre SSD actuel a récemment rendu l'âme et que vous en cherchez un d'une capacité de 240 Go, alors le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. En ce moment, Amazon propose le Crucial BX500 avec 32% de réduction.

Pour ce nouveau bon plan associé au monde de l'informatique, découvrez le Crucial BX500 qui est actuellement en promotion chez Amazon.

Le SSD interne de 240 Go (référence CT240BX500SSD1) est à exactement 26,99 euros au lieu de 39,59 euros ; soit une baisse de prix de 12,60 euros. Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achats, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison standard à domicile.

Idéal pour améliorer la réactivité globale d'un ordinateur portable, le Crucial BX500 est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces qui pourra effectuer un démarrage plus rapide et un temps de chargement des fichiers plus court. Il affiche des dimensions de 10 x 0.7 x 7 centimètres et un poids léger de 60 grammes. Concernant ses performances, l'accessoire atteint des vitesses séquentielles de 540 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. Enfin, le BX500 de Crucial dispose d'une garantie de 3 ans.

