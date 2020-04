Envie de booster les performances de votre PC de bureau ou PC portable ? Passez au SSD ! Amazon propose en ce moment une offre permettant d’avoir le SSd interne Crucial BX500 d’une capacitĂ© de 1 To pour 101 euros.Â

Habituellement vendu aux alentours des 140 €, le SSD interne BX500 fait actuellement l’objet d’une promotion sur le site Amazon France oĂą il est possible de l’acquĂ©rir moins cher pour 101 €. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles pour une durĂ©e limitĂ©e. Ce SSD interne de 2.5 pouces, avec interface SATA 6.0 Gb/s offre des vitesses de lecture sĂ©quentielle de 540 Mo/s et d’écriture de 500 Mo/s.

Cela lui permet de dĂ©marrer votre système d’exploitation en quelques secondes. IdĂ©al pour une mise Ă jour ou pour monter une config de A Ă Z, il redonnera un second souffle Ă votre machine. En effet, les SSD sont beaucoup plus performants que les disques durs classiques et offrent de nombreux avantages. Ils sont plus durables et de surcroĂ®t, totalement silencieux puisqu’ils n'embarquent aucune pièce mĂ©canique.

Crucial fournit le logiciel Acronis True Image qui assure une installation et migration des donnĂ©es de votre ancien disque vers ce dernier. Enfin, ce Crucial BX500 bĂ©nĂ©ficie d’une garantie constructeur de 3 ans en cas de panne et la livraison Ă domicile est gratuite.

