Souris sans fil pas chère : la Logitech MX Anywhere 2 est à moitié prix chez Amazon

Si vous voulez offrir une souris sans fil pas chère pour le prochain Noël, le bon plan qui va suivre risque fortement de vous intéresser. La Logitech MX Anywhere 2 bénéficie en ce moment de 54% de réduction sur le site Amazon.

Alors qu’il est encore possible d’avoir la MX Master sous les 45 euros chez Amazon, une autre souris sans fil en promotion de la marque Logitech a attiré notre attention.

Cette fois-ci, la Logitech MX Anywhere 2 est proposée en vente au tarif de 36,99 euros au lieu de 79,99 euros ; soit une belle remise de 43 euros de la part du site marchand. Pour information, il s’agit d’une offre promotionnelle étant à durée limitée et les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows (8 ou version ultérieure) et Mac (OS X 10.10 ou version ultérieure), la Logitech MX Anywhere 2 disponible dans un coloris noir est livrée avec un récepteur USB Unifying qui se branche directement sur l’ordinateur et dispose de la technologie sans Bluetooth. Elle fonctionne sur toutes les surfaces, même le verre, avec une haute précision atteignant les 1 000 PPP. Concernant l’autonomie de la batterie, l’utilisateur pourra en profiter jusqu’à 70 jours sur une seule charge complète. Quatre minutes de charge suffisent à fournir une autonomie d’une journée entière sur une période de 40 jours.