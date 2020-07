L’excellente souris sans fil Logitech M705 sous les 20€ chez Cdiscount

Besoin d’une souris sans fil pas chère et surtout à un bon prix ? Ne ratez pas la Logitech M705 qui fait l’objet d’une belle affaire sur le site Cdiscount. Focus sur ce nouveau bon plan !

Si vous avez l’intention d’acquérir une souris sans fil en cette période estivale de soldes, alors ce bon plan va vous intéresser. Cette fois-ci, c’est la Logitech M705 qui est disponible à un prix très attractif du côté de Cdiscount.

Le site marchand français vous donne en effet la possibilité d’acquérir cette souris sans fil Logitech M705 pour seulement 19,99 euros. Des frais de port à 3,99 euros (minimum) sont appliqués pour toute commande du produit. Pour éviter de payer ce supplément, vous pouvez ajouter un 2ème article pour atteindre un panier à 25 euros d’achats puisque les frais de port sont offerts à partir du montant indiqué.

Compatible Windows, Mac OS et Chrome OS, la M705 de Logitech se connecte avec un nano récepteur USB Unifying et fonctionne avec 2 piles AA. Elle est équipée d’une roulette de défilement ultra-rapide et dispose d’une autonomie de 36 mois. Garanti 3 ans, l’accessoire mesure 10,9 x 7,1 x 4,2 cm et affiche un poids exact de 136 grammes.