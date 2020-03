Super prix sur la souris sans fil Logitech M220

Profitez de cette belle affaire sur Amazon pour vous procurer en promotion la souris sans fil Logitech M220. L’accessoire fait actuellement l’objet d’une remise immĂ©diate de 68%. Focus sur ce nouveau bon plan !

Si vous avez l’intention d’acquĂ©rir une souris sans fil pas trop chère, alors ce bon plan va vous intĂ©resser. Cette fois-ci, c’est la Logitech M220 qui est disponible Ă un petit prix du cĂ´tĂ© d’Amazon.

Le géant du commerce en ligne vous donne en effet la possibilité d’acquérir cette souris sans fil Logitech M220 pour seulement 7,99 euros ; soit 17 euros de remise immédiate par rapport à son prix initial. Les frais de port étant de 4,99 euros pour une livraison à domicile, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du produit en point relais.

Compatible Windows, Mac, Chrome OS et Linux, la souris sans fil se connecte par le biais d’un nano rĂ©cepteur et fonctionne avec une pile AA (prĂ©installĂ©e). EquipĂ©e d’une roulette de dĂ©filement, la M220 Silent de Logitech a Ă©tĂ© conçue pour rĂ©duire de 90% l’intensitĂ© du bruit comparĂ© Ă une souris classique. Elle dispose d’une autonomie de 18 mois et d’une portĂ©e sans fil de 10 mètres. Garanti 2 ans, le petit accessoire mesure 3,9 x 9,9 x 6 cm et pèse 77 grammes.