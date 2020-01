Profitez de 45 % de réduction sur la souris sans fil Logitech MX Master 2S

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’une souris sans fil offrant une excellente autonomie avec une bonne prise en main et dotĂ©e de multiples fonctionnalitĂ©s, vous pouvez vous tourner vers ce bon plan vu sur Amazon qui permet d’avoir la souris sans fil Logitech MX Master 2S Ă 59.99 € au lieu de 109 €, soit une rĂ©duction de 45%.

VoilĂ un bon plan qui pourrait intĂ©resser les personnes dĂ©sirant s’Ă©quiper d’une souris sans fil performante, ayant un budget infĂ©rieur Ă 100 €. Amazon propose la souris Logitech MX Master 2S Ă 59.99 € au lieu de 109 € en temps normal.

La MX Master 2S de Logitech embarque la technologie Logitech Flow qui vous permet de transfĂ©rer vos dossiers, images, textes d’un ordinateur Ă un autre. D’une forme confortable sculptĂ©e Ă la main, elle est Ă©quipĂ©e d’une roulette de dĂ©filement qui s’adapte Ă la vitesse et propose aussi une molette exclusive pour le pouce pour une navigation encore plus fluide.

Il existe deux manières pour la connecter Ă votre ordinateur : via le rĂ©cepteur Logitech Unifying (inclus avec la souris) ou directement via la technologie Bluetooth Smart. Sa portĂ©e de connexion peut atteindre jusqu’Ă 10 mètres et son autonomie jusqu’Ă 70 jours grâce Ă sa batterie rechargeable. Enfin, elle est compatible Windows 7, 8, 10 et Mac OS X (version 10.10 ou ultĂ©rieure).