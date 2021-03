Gaming et bureautique : 3 souris Logitech à prix réduits chez Amazon

Pour un usage de type Gaming et/ou bureautique, il est toujours intéressant d'être équipé d'une bonne souris. Et en ce moment, Amazon propose trois souris de la marque Logitech à prix réduits. Nous faisons le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Amazon profite de l'arrivée du printemps 2021 pour lancer trois offres à durée limitée sur 3 souris Logitech en promotion.

Ainsi, la version française du site marchand permet aux gamers de se procurer la Logitech G402 Hyperion Fury à 24,99 euros au lieu de 69,99 euros. Le deuxième produit concerne la Logitech MX Anywhere 2 qui est vendue à 32,99 euros au lieu de 79,99 euros. Enfin, le troisième article est la Logitech MX Master proposée au tarif de 44,99 euros au lieu de 89,99 euros. Pour rappel, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile à partir de 25 euros d'achats. Pour un article d'un montant inférieur à 25 euros, la livraison est gratuite en point relais.

À propos de la Logitech G402 Hyperion Fury, la souris filaire dédiée au jeu dispose de la technologie de moteur à fusion qui permet le suivi à une vitesse de plus de 1 m/s, en plus de ses 8 boutons programmables et ses 4 paramètres de résolution ppp. De son côté, la Logitech MX Anywhere 2 fournie avec un récepteur USB Unifying se branche directement sur l'ordinateur et dispose de la technologie sans Bluetooth. Elle fonctionne sur toutes les surfaces, même le verre, avec une haute précision atteignant les 1 000 PPP. Concernant l'autonomie de la batterie, l'utilisateur pourra en profiter jusqu'à 70 jours sur une seule charge complète. Pour terminer, la Logitech MX Master est dotée essentiellement d'une roulette pour le pouce unique pour le défilement latéral, du capteur laser Darkfield pour un suivi infaillible (même sur le verre) et d'une batterie rechargeable d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 jours.