Joueurs sur PC, offrez-vous la souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury pour 29.99 €

La souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury fait actuellement l’objet d’une promotion sur le site Amazon. Elle est proposĂ©e Ă 29.99 € au lieu de 41.99 €. PlutĂ´t pas mal pour celles ou ceux Ă la recherche d’une souris pour le gaming.

Vous êtes joueur et souhaitez acquérir une souris pour jouer sans vous ruiner ? Profitez de ce bon plan Amazon qui permet de se procurer la souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury pour 29.99 € au lieu de 41.99 €. La souris Logitech G402 Hyperion Fury est la souris pour le jeu la plus rapide au monde, grâce à la technologie de moteur à fusion qui permet le suivi à une vitesse de plus de 1 m/s, en plus de ses 8 boutons programmables et ses 4 paramètres de résolution ppp.

Vous avez la possibilitĂ© de basculer entre les 4 paramètres de rĂ©solution Ă tout moment. Pour viser l’ennemi, choisissez par exemple une rĂ©solution de 250 ppp et passez Ă 4 000 ppp si vous devez fuir le terrain de bataille dans l’urgence. Grâce au changement de sensibilitĂ© Ă la volĂ©e, vous ĂŞtes en mesure de faire face Ă la situation, sans rien perdre en prĂ©cision.