Offrez-vous la souris filaire gaming Corsair Sabre à 35,34 € au lieu de 49,99 €

Habituellement proposée pour 49,99 €, la souris gaming filaire Corsair Sabre RGB fait actuellement l’objet d’une réduction de 29% faisant ainsi chuter son prix à 35,34 euros. Une offre à saisir rapidement, valable dans la limite des stocks disponibles.

Profitez de ce bon plan Cdiscount qui permet d’acquérir la souris filaire Corsair Sabre RGB sous la barre des 40 euros à très exactement 35,34 €. Cette dernière est idéale pour les joueurs su PC à la recherche d’une souris gaming pas chère, offrant des fonctionnalités diverses.

D’un poids d’à peine 100 g, la souris de jeu ultra-légère Corsair Gaming Sabre Optical RGB 10000 dpi combine confort agréable et préhension fluide grâce à un suivi précis et homogène, un taux de rafraîchissement de 1 000 Hz, huit boutons configurables et des commutateurs super-réactifs. Sa fiche technique détaillée pour celles ou ceux éventuellement intéressés :

DPI : 100 – 10000 dpi

Type de capteur : optique

Rétroéclairage de la souris : 4 zones RGB

8 boutons programmables

Taux d’interrogations : 125/250/500/1000 Hz

Souris idéale pour les jeux types FPS / RTS / MOBA

Compatible Windows 10, 8, Windows 7 ou Windows Vista

Poids : 100 g

Dimensions : 124 x 80 x 38mm

