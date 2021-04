Sosh casse le prix du Samsung Galaxy A51

Voici une belle affaire à saisir sur l'achat du Galaxy A51 ! Au cours d'une durée très limitée, l'opérateur Sosh propose d'acquérir le smartphone de chez Samsung sous les 230 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter de ce bon plan Sosh sur le Samsung Galaxy A51. En effet, le smartphone de la marque coréenne est à 229 euros au lieu de 379 euros jusqu'à ce soir ; ce qui fait une remise immédiate de 150 euros de la part de la boutique en ligne.

Le Samsung Galaxy A51 n'est plus tellement à présenter. Dévoilé en même temps que le A71 au début de l'année 2020, le Galaxy A51 est un téléphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un format d'affichage en Full HD+ et une définition de 2400 x 1080 pixels. Il est également doté du système d'exploitation mobile Android, d'un processeur Samsung Exynos 9611, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD) et d'une batterie de 4000 mAh. La partie photo se compose d'un capteur principal de 48 + 12 + 5 + 5 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Enfin, le Samsung Galaxy A51 est fourni avec un chargeur, un câble USB C, un kit oreillette stéréo et un outil d’éjection de la carte SIM.

Pour en savoir davantage sur le téléphone, n'hésitez pas à lire notre article associé au test du Samsung Galaxy A51.