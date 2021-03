Sosh casse le prix du Oppo Reno4 Z

Nous vous donnons rendez-vous sur la boutique en ligne Sosh pour profiter d'une belle chute de prix sur le Oppo Reno4 Z. Par l'intermédiaire d'une offre de remboursement, le smartphone de la marque chinoise passe à exactement 209 euros. Nous faisons le point sur ce nouveau bon plan.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez jusqu'à ce mercredi 17 mars 2021 inclus pour profiter d'une remise immédiate de 120 euros sur le Oppo Reno4 Z disponible en noir sur le site de l'opérateur low-cost Sosh. Avec cette réduction, le prix du smartphone passe ainsi de 379 euros à 259 euros.

Mais grâce à une offre de remboursement de 50 euros, le tarif du Reno4 Z baisse encore et le téléphone affiche un prix de revient à 209 euros. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici.

Arrivé en France depuis le mois d'octobre 2020, le Oppo Reno4 Z est un smartphone compatible avec le réseau 5G qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,58 pouces avec un taux de rafraichissement à 60Hz et une définition de 2400 x 1080px. Il embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 4020 mAh avec charge rapide (0 à 100% en 38 minutes / 0 à 60% en 15 minutes) et du système d'exploitation mobile Android 10. Pour la partie photo, on retrouvera un triple capteur arrière de 48MP + 8MP + 2MP + 2MP et un capteur frontal de 16 MP + 2 MP.