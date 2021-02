Sosh casse déjà le prix du Xiaomi Mi 11

À deux semaines de sa sortie officielle, le Xiaomi Mi 11 est déjà à prix réduit sur la boutique en ligne Sosh. La filiale de l'opérateur Orange permet à ses clients de se procurer le modèle 256 Go du smartphone 5G sous les 700 euros. Cette offre très intéressante est à durée limitée.

Alors qu'Amazon offre un bon d'achat de 100 euros pour toute précommande de la version 128 Go du Mi 11, Sosh fait mieux en proposant une remise immédiate de 100 euros sur la variante 256 Go du smartphone de Xiaomi.

Ainsi, jusqu'au lundi 8 mars 2021 inclus, les clients Sosh ont l'occasion d'acquérir le Xiaomi Mi 11 au prix de 699 euros au lieu de 799 euros. Deux coloris au choix sont suggérés par l'opérateur : le gris et le bleu. En plus de cette offre promotionnelle, le constructeur chinois permet d'avoir gratuitement un aspirateur robot Mi AS7. Pour l'obtenir, il suffit de remplir un formulaire consultable à cette adresse.

Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 compatible avec le réseau 5G est doté d'un écran AMOLED de 6,81 pouces avec une ultra-haute résolution WQHD+ et la technologie HDR10+. Le smartphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d'une caméra principale grand angle de 108 MP, d'une caméra ultra grand angle de 13 MP et d'une caméra macro de 5 MP. Le Mi 11 dispose d'une batterie 4 600 mAh compatible avec la charge rapide et la charge sans fil. Pour de plus amples d'informations, vous pouvez consulter notre article associé au test du Xiaomi Mi 11.