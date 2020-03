Sony WH 1000XM3 : le meilleur casque à réduction de bruit est moins cher que jamais

Grosse baisse de prix sur le Sony WH 1000XM3. Le casque audio largement plébiscité pour son excellente qualité sonore et sa réduction de bruit active inégalée est disponible à son prix le plus bas du web. Il est proposé 199 € seulement au lieu de 279 € soit 80 € de moins. Une offre à ne pas laisser passer.

On ne le prĂ©sente plus. Le Sony WH-1000XM3 est une rĂ©fĂ©rence parmi l’offre actuelle de casques Bluetooth avec rĂ©duction de bruit active. Il Ă©volue sur le mĂŞme terrain que le Bose 700 ANC, la toute dernière proposition de Bose sur le segment haut de gamme. Le casque de Sony se distingue par sa meilleure rĂ©duction de bruit et son excellente qualitĂ© audio, le tout pour un prix beaucoup plus accessible aujourd’hui.

LancĂ© en 2018 au tarif de 379 €, le casque a vu son prix passer sous la barre des 300 € depuis plusieurs mois. On le retrouve en effet Ă 279 € sur la plupart des boutiques en ligne. Rakuten frappe un gros coup en le proposant en ce moment Ă seulement 199 €, soit 30% ou 80 € de moins que le tarif conseillĂ©. C’est le bon moment pour vous l’offrir Ă moindre coĂ»t. Cette opportunitĂ© est d’autant plus bonne Ă saisir que le concurrent Bose 700 se nĂ©gocie en ce moment Ă environ 320 €.

Pour rappel, le Sony WH 1000XM3 est Ă©quipĂ© d’un processeur QN1 et de 2 micros qui servent Ă l’isolation de bruit intelligente. Le casque adapte automatiquement la rĂ©duction de bruit en fonction de votre environnement afin de trouver le bon Ă©quilibre entre l’isolation et le filtrage du bruit environnant. Il est compatible Google Assistant pour le contrĂ´le vocal et offre jusqu’Ă 38 heures d’Ă©coute pour ce qui est de l’autonomie.

Grâce Ă sa recharge rapide via un port USB-C, vous pouvez regagner 5 heures de temps d’Ă©coute après seulement 10 minutes de charge. Enfin, des touches tactiles rĂ©parties sur l’oreillette droite vous permettent contrĂ´ler de vos morceaux de musique, la prise des appels, mais aussi de dĂ©clencher Ă l’assistant vocal.