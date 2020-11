À l’occasion de la Black Friday Week, il est possible de récupérer le méga pack Sony PSVR V2 + la caméra et les 5 jeux du bundle à seulement 229,99 € au lieu de 329,99 €, soit à 100 € de moins que le prix conseillé.

Acheter le Mega Pack PSVR V2, la caméra et 5 jeux inclus au meilleur prix

La PS5 est enfin arrivée il y a quelques jours, mais sans PSVR NextGen, au grand dam des férus de la réalité virtuelle. Pour autant, le PSVR V2 est compatible avec la nouvelle console de Sony. Vous pouvez donc continuer à profiter de jeux 100% immersifs sur la nouvelle génération. À condition de récupérer l’adaptateur PSVR de la PS5 qui est totalement gratuit.

Si vous n’avez pas encore cédé à la tentation de la VR sur PS4 (et désormais sur PS5), c’est le moment plus que jamais de sauter le pas. Le méga pack PSVR V2 avec la PS Caméra V2 et les cinq jeux compris dans le pack sont proposés au meilleur prix sur Cdiscount à l’occasion de la Black Friday Week. Vous pouvez récupérer l’ensemble à 229,99 € seulement, au lieu du tarif conseillé de 329,99. C’est 100 € d’économie sur le pack.

Pour rappel, les 5 jeux inclus dans le pack sont les suivants : PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim, Astro Bot: Rescue Mission, Resident Evil 7 et Everybody’s Golf VR. Ne vous contentez plus de jouer, vivez vos jeux en plongeant dans leur univers comme si vous y étiez.