Sony PSVR Mega Pack 3 : Fnac brade le casque VR avec la caméra et 5 jeux à 230 €

Lancé à l’automne dernier, le Mega Pack V3 du PSVR est à son prix le plus bas, quelques semaines après sa sortie. À l’occasion du Black Friday, Fnac brade le bundle à 230 € au lieu de 330 €. Vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 100 €.

La génération PS4 est en train de tirer sa révérence. L’expérience VR est toujours possible avec la PS5, même si Sony n’est pas encore prêt à lancer la deuxième génération du PlayStation VR. Si vous n’avez pas encore cédé à la tentation du PSVR, c’est le moment de plonger dans cette aventure immersive, que vous disposiez de l’ancienne console Sony ou de la PS5.

Le prix du Méga Pack PSVR dans sa version 3 est en chute libre chez la Fnac. Lancé il y a quelques semaines au prix indicatif de 329,99 €, il est à 229,99 € en ce moment sur le site du marchand. Profitez de ce bon plan du Black Friday pour récupérer le pack au meilleur prix. Avec 30% de réduction et cela équivaut à 100 € d’économie.

C’est une très bonne affaire. Et pour rappel, le Mega Pack 3 Playstation VR de Sony inclut le casque VR et la caméra MK4. Vous récupérez également 5 jeux pour démarrer l’expérience de la plus belle des manières. Les titres proposés sont les suivants : VR Worlds, Moss, Astrobot, Everybody’s Golf et enfin Blood & Truth.

Le pack est également de l’adaptateur nécessaire pour jouer en VR sur la PS5. Rappelons pour finir que toujours dans le cadre du Black Friday, la manette DualShock 4 et plusieurs jeux PS4 sont proposés à prix cassé.