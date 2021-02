Sony offre gratuitement Ratchet & Clank sur PS4 à partir du 1er mars

C’est le retour de l’opération Play At Home chez Sony. Comme en 2020, la firme japonaise offre des jeux et différents contenus aux possesseurs d’une PlayStation. Le premier jeu offert est Ratchet & Clank, le jeu d’action aventure sorti en 2016 sur PS4. Il sera téléchargeable gratuitement pendant un mois à partir du 1er mars. Dès le 1er avril, un autre titre sera offert. Et ainsi de suite jusqu’au mois de juin.

Au printemps 2020, l’épidémie de coronavirus a progressivement touché le monde. Certains pays, comme la France, ont opté pour le confinement strict de la population. Ceux qui pouvaient travailler de chez eux le faisaient (et le font encore). Et ceux qui ne pouvaient pas étaient placés en chômage partiel. Pour ces derniers, de nombreux services audiovisuels et vidéoludiques ont apporté leur soutien en offrant des abonnements ou en débloquant des contenus.

Sony Interactive a activement participé à cela. La firme japonaise a lancé l’opération Play At Home. Et elle a offert deux jeux à tous les propriétaires d’une PlayStation 4 : Uncharted – The Nathan Drake Collection et Journey. Nous en avons fait écho dans nos colonnes. Une fois téléchargés, les jeux étaient définitivement associés à la bibliothèque. Cette opération a pris fin en juin 2020, avec le déconfinement.

Un an plus tard, alors que l’épidémie sévit toujours et que les variants de la maladie forcent certains pays à confiner à nouveau les habitants, partiellement ou totalement, Sony relance son opération Play At Home. Elle démarrera la semaine prochaine (le 1er mars précisément) et elle durera jusqu’au mois de juin. Le programme n’a pas été entièrement dévoilé, mais les premiers cadeaux de Sony sont fort sympathiques.

Un premier jeu offert : Ratchet & Clank sur PS4

Il y a d’abord Ratchet & Clank. Et plus précisément de l’épisode PS4 sorti en 2016. Développé par Insomniac, ce jeu d’action aventure en 3D est une grande épopée, pleine d’humour et d’exotisme,. Il est doté d'un level design très intelligent. Et il sera téléchargeable du 1er au 31 mars. Une fois dans votre bibliothèque, vous le garderez… à vie. À partir du 1er avril, un autre jeu devrait être offert. Mais aucune information n’a encore été dévoilée. Notez que comme Play At Home sera plus long cette année, il est fort possible que le nombre de jeux offerts soit lui aussi revu à la hausse. Miam.

La deuxième bonne surprise n’est pas un jeu. À partir du 25 mars, tous ceux qui voudront essayer Wakanim, le service de streaming vidéo spécialisé dans l’animation japonaise, bénéficieront d’une période gratuite étendue. La France est incluse dans la liste des pays concernés. Sony n’a pas annoncé tous les détails de cette offre, mais promet de le faire dans les prochaines semaines.