Soldes TV hiver 2020 : le top des offres de vendredi

Si vous souhaitez acquĂ©rir une TV 4K UHD, les soldes d’hiver sont le moment propice. La majoritĂ© des commerçants Ă l’image de Boulanger, Cdiscount, Darty, Fnac, Rue du Commerce… proposent Ă cette pĂ©riode de l’annĂ©e des offres promotionnelles et bons plans pour tous les budgets. Retrouvez ici une sĂ©lection des meilleures offres et bons plans TV 4K UHD pour les soldes d’hiver 2020.

Les meilleurs bons plans TV pendant les soldes d’hiver 2020

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

TV Samsung QLED UHD 4K Quantum Dot 65 (163 cm) à 1599 €

400 euros de rĂ©duction pour le tĂ©lĂ©viseur Qled Samsung QE65Q80RATXXC ! Il passe Ă 1599 € au lieu de 1999 euros. Ce modèle de 2019 conviendra aux personnes les plus exigeantes Ă la recherche d’une TV connectĂ©e offrant une qualitĂ© d’image Ă©poustouflante et un design s’intĂ©grant Ă la perfection Ă leur intĂ©rieur.

La technologie Quantum Dots, le TV capte la lumière et restitue une palette de couleurs d’un réalisme sans précédent ne s’altérant pas avec le temps, pour 100% du volume couleur. Cette Smart TV fait office de hub pour votre maison connectée et vous permet de contrôler l’ensemble de vos appareils grâce à l’application SmartThings, mais aussi d’interagir avec Google Assistant. Et les appareils iOS pourront se connecter directement sur les Smart TV Samsung en Airplay 2 sans avoir besoin de détenir l’Apple TV.

TV OLED LG 55C9 (139 cm) à 1499 €

Le top du top en matière de TV OLED de chez LG, le C9 dans sa variante 55 pouces (139cm) est Ă 1499 € au lieu de 1999 € Ă l’occasion des soldes d’hiver 2020. Ce tĂ©lĂ©viseur propose un Ă©cran de 139 cm (55″) OLED – 4K UHD et embarque le puissant processeur a9 de deuxième gĂ©nĂ©ration pour une grande fluiditĂ© dans la navigation des menus. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont Ă©galement de la partie.

Il tourne sous l’interface maison très Ă©purĂ©e de LG, WebOS 4.5 et embarque le Wifi, DLNA, Miracast. es connectiques se composent de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numĂ©rique optique, prise casque, vous permettant des connexions aisĂ©es de vos diffĂ©rents appareils : console de jeu, home cinĂ©ma, lecteur Blu-Ray, pĂ©riphĂ©rique de stockage et clĂ©s USB.

TV OLED LG 55B8S (139 cm) à 1199 €

Ce tĂ©lĂ©viseur embarque le processeur intelligent a7 dĂ©veloppĂ© et pensĂ© par LG afin d’optimiser la qualitĂ© de l’image et offrir des couleurs sont plus riches et les scènes plus dĂ©taillĂ©es. En outre, on retrouve Ă©galement une multi compatibilitĂ© HDR 10, HLG, HDR Dolby Vision et Advanced HDR by Technicolor, afin que tous les contenus puissent ĂŞtre affichĂ©s avec la meilleure qualitĂ© possible, un contraste et une luminositĂ© renforcĂ©s.

Niveau sonore, on 2 hauts-parleurs d’une puissance de 10 Watts RMS chacun. Cette TV OLED LG prend aussi en charge les diffĂ©rents codecs et normes audio :  Dolby Surround et Dolby Atmos, DTS, OLED Surround, Sound Sync Wireless, Clear Voice III, Adaptative Sound Control…

Le Dolby Atmos retranscrit le mouvement de chaque objet pour créer un son tridimensionnel et renforce l’effet surround du Dolby Atmos. L’immersion sonore est totale. Connectée, il est également compatible avec Google Assistant et Google Home. La partie connectique est très riche et propose entre autre une ou plusieurs entrées numériques :

TV LED Sony KD55XF9005 (139 cm) à 899 €

Belle rĂ©duction de 25% pour le tĂ©lĂ©viseur Sony KD55XF9005 qui passe de 1199 € Ă 899 € pour les soldes d’hiver 2020 sur Darty ! Ce dernier propose une excellente qualitĂ© d’image et un Ă©cran de 139 cm 4K UHD avec technologie Triluminos et Superbit Mapping. Tournant sous Android TV, elle est connectĂ© et intègre le Wifi et Wifi direct ainsi qu le Dolby Visio. La partie connectique est plutĂ´t bien fournie puisqu’on retrouve 4 HDMI, 3 USB avec fonction PVR, Port CI+.

TV QLED Samsung 55Q6FN (139 cm) à 699.99 €

Super prix pour ce modèle QLED de chez Samsung. Le téléviseur 4K UHD 55Q6FN est affiché à 699.99 € sur Cdiscount. Le code promo QLED50 à renseigner une fois la TV ajouté à votre panier donne droit à 50 euros de remise immédiate faisant ainsi chuter son prix à 699.99 €. Ses principales caractéristiques

RĂ©troĂ©clairage par LED – Quantum Dot technology, Supreme UHD dimming

Format d’affichage : 4K UHD (2160p)

RĂ©solution : 3840 x 2160

Technologie HDR : Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+, Quantum HDR

Technologie d’amĂ©lioration du mouvement : 3000 Picture Quality Index

Qté de ports HDMI : 4 ports

Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

AmĂ©liorations d’image : Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, 100% Color Volume, Amplificateur de jeu

Interface vidéo : HDMI

TV LED LG 70UM7100 (177 cm) à 699 €

150 euros de rĂ©duction pour cette TV LG 70UM7100 avec un immense Ă©cran de 70 pouces (177cm). Elle est affichĂ©e Ă 699 € au lieu de 849 € Ă l’occasion des soldes d’hiver. Parmi ses principaux avantages, on note la prĂ©sence d’un processeur Quad Core qui facilite la mise Ă l’échelle des images en basse rĂ©solution afin que ces dernières soient reproduites au plus près de la qualitĂ© du 4K., une fonction ultra Surround, la 4K Active HDR pour des dĂ©tails incroyables ainsi que les technologies de la couleur True Color Accuracy et Advanced Color Enhancer.

TV LED Hisense H65U8B (163 cm) à 799 €

38% de rĂ©duction pour cette superbe TV ULED Hisense H65U8B dans le cadre des soldes d’hiver 2020 Boulanger. Elle est disponible Ă 799 € au lieu de 1290 € en temps normal (retrait en magasin seulement). Avec son design futuriste secondĂ© par des caractĂ©ristiques haut de gamme, le Hisense H65U8B transforme votre expĂ©rience cinĂ©ma. Avec son Ă©cran 4K UHD HDR, vous profitez d’une qualitĂ© d’image exceptionnelle. De mĂŞme, il propose un son surround compatible Dolby Atmos.

TV LED 4K UHD LG 43UK6300 43″ (108 cm) Ă 299.99 €

Pour les soldes d’hiver Cdiscount, la Smart TV LED 4K UHD LG 43UK6300 est Ă 299,99€. Pour moins de 300 euros, vous avez donc une TV de 43 pouces (diagonale de 108 cm) avec une rĂ©solution de 3840 x 2160 pixels, compatible HDR10 et connectĂ©e. On retrouve du cotĂ© de la connectique 3 ports HDMI, 2 ports USB 2.0, 1 entrĂ©e vidĂ©o composite/vidĂ©o en composantes, 1 port LAN et 1 sortie audio numĂ©rique (optique).

La Smart TV est capable de faire tourner NetFlix et YouTube en 4K grâce à l’intégration du Wifi. La partie audio est assurée par 2 haut-parleurs de 10 Watts chacun, soit une puissance totale de 20 Watts. Enfin, concernant les améliorations d’image, on retrouvera : 4K Upscaling, Dynamic Color Enhancer et True Color Accuracy.

TV Continental Edison 58″((146 cm) Ă 279.99 €

Vous n’ĂŞtes toujours pas passĂ© Ă la 4K ? Voici une belle opportunitĂ© pour acheter un tĂ©lĂ©viseur Ultra HD Ă moins de 300 € avec la Continental Edison de 58″((146 cm) sur Cdiscount. Cette TV LED arbore un design conventionnel avec des rebords en toute finesse et propose un taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz et un temps de rĂ©ponse de 6,5 ms.

Sa luminositĂ© maximale est de 250 cd/m² et elle affiche un rapport de contraste de 3000:1. Niveau connectique, vous avez 4 ports HDMI, une sortie audio numĂ©rique (coaxial), une entrĂ©e vidĂ©o composite, mais aussi deux ports USB 2.0x. Ses dimensions sont de 85,1 x 141,8 x 14×3 cm pour un poids de 19 kg. Enfin, vous avez la possibilitĂ© d’Ă©chelonner le paiement des 279.99 € sur 4 mensualitĂ©s de 71,66 € chacune.