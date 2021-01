Soldes trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2 sur Cdiscount : 100 € d’économie

La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2 fait l'objet d'une réduction de 100 € chez Cdiscount. Grâce aux soldes d'hiver 2021, offrez-vous la trottinette la plus avancée du catalogue de Xiaomi au meilleur prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Lancée il y a seulement quelques mois, la Mi Scooter Pro 2 de Xiaomi est déjà beaucoup moins chère. Elle offre le meilleur rapport qualité prix sur le segment des trottinettes électriques à moins de 500 €. Arrivée sur le marché à 499,99 €, son prix est déjà en baisse de 100 €. C'est grâce aux soldes d'hiver 2021 sur Cdiscount.

La trottinette est affichée à 429,99 € au lieu de 499,99 € en temps normal, ce qui fait déjà une réduction de 70 € à la base. Profitez de 30 € de réduction supplémentaire grâce au code promo TRENTE. Somme toute, la Xiaomi Mi Scooter Pro 2 revient à 399,99 € au lieu de 499,99 €. C'est le meilleur prix du web en ce moment.

Vous possédez la mythique M360 et souhaitez passer à une version plus aboutie. Ou simplement cherchez vous une trottinette électrique de qualité à un tarif raisonnable, la Mi Scooter Pro 2 est un excellent choix ? Et c'est la plus avancée des trottinettes du catalogue Xiaomi.

Qualité de fabrication, tenue de route et maniabilité, freinage, rassurant, écran de contrôle LED et meilleur éclairage par rapport à la première version, elle a plusieurs atouts à son avantage. Précisions qu'elle est équipée d'un puissant moteur de 300 W, de pneus antidérapants de 8,5″ et d'une batterie de 12800 mAh qui offre une autonomie de 45 km.