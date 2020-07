Soldes téléphonie 2020 : le top des offres smartphones et forfaits

Les bons plans des soldes d’été 2020 battent leur plein et s’il y a une catégorie de produits qui n’échappe pas à la salve de promotions proposée par les enseignes du e-commerce, c’est celle de la téléphonie. Que ce soit des smartphones entrée de gamme aux modèles plus premium, il y en a pour tous les goûts et budgets. Les opérateurs mobiles français ont également mis en place des forfaits pas chers pour séduire toujours plus de nouveaux clients pendant cet événement incontournable. On fait le point sur les meilleures offres soldes été 2020 portant sur la téléphonie mobile.

Le top des offres Soldes été 2020 sur les smartphones (100 à 200 €)

Notre sélection comprend les meilleures offres Soldes été 2020 sur les smartphones, de l’entrée de gamme à la haute gamme en passant par le milieu de gamme. Et puisque un smartphone ne va pas sans un forfait mobile, nous avons également listé les meilleures offres que proposent les opérateurs français en seconde partie d’article.

Huawei Y7 2019 à 134,99 €

On commence notre sélection avec un smartphone entée de gamme, idéal pour les personnes ayant un budget inférieur à 150 €. Il s’agit du Huawei Y7 2019 qui voit son prix passer à 134,99 € sur Rue du Commerce grâce à une réduction de 32%. Coté fiche technique, le smartphone du constructeur chinois propose le stricte nécessaire pour un smartphone de cette gamme de prix à savoir : un processeur Qualcomm Snapdragon 450 Octo-Core cadencé à 1.8 GHz couplé à 3 go de mémoire RAM et 32 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 512 Go via carte Micro SDXC, une batterie de 4 000 mAh et un écran FullView de 6.26 pouces de définition HD+ 720 x 1520 pixels.

La partie photo est assurée par un capteur arrière de 13+2 MP, ouverture f/1.8 + f/2.4, et une caméra frontale de 8 MP, ouverture f/2.0. Coté connectivité, le Bluetooth 4.2, GPS, le Wi-Fi 802.11 b/g/n, un port micro-USB 2.0, un port jack 3.5 mm, et un capteur d'empreintes sont de la partie. Enfin, le smartphone tourne sous Android 8.0 Oreo avec Emotion UI 8.2 et à des dimensions de 158.92 x 76.91 x 8.1 mm pour un poids de 168 grammes.

OPPO A5 149 €

Autre smartphone proposé sous la barre des 150 €, le Oppo A5 est en promotion sur le site de l’enseigne Boulanger qui l’affiche à 149 € au lieu de 199 € en temps normal. Intégrant un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core cadencé jusqu’à 2GHz, 3 Go de RAM et stockage de 64 Go, le point fort de ce smartphone réside dans son autonomie, excellente, grâce à sa batterie grosse capacité de 5 000 mAh qu’il embarque. Il tourne sous Android 9.0 Pie et embarque un appareil photo principal : 12 MP F1.8 Capteur principal + 8 MP F2.25 Grand angle + 2 MP F2.4 Mono + 2 MP F2.4 Portrait et un capteur secondaire de 8 MP F2.0.

Huawei P Smart 2019 à 179 €

On continue notre sélection de smartphones avec le Huawei P Smart 2019 qui passe à 179 e sur Rue du Commerce. Il tourne sous Android 9.0 Pie, arbore un écran FullView FHD+ de 6,21 pouces (avec une résolution de 1080 x 2340 px), est doté d’un processeur Kirin 710, de 64 Go de mémoire internet (extensible jusqu’à 512 Go via carte mémoire), de 3 Go de mémoire vive (RAM), d’une batterie de 3400 mA, un double capteur photo dorsal de 13 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP.

OPPO A9 199 €

Principal concurrent du Xiaomi Redmi Note 8 Pro, le Oppo A9 propose pour 199 € un excellent rapport qualité prix. Le smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz, un écran de 6.5 pouces, définition HD+ de 720 x 1600 pixels, avec protection Gorilla Glass 3, une batterie de 5 000 mAh, 4 Go de RAM, le Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB-C, jack 3.5 mm, reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale/

Coté photo, il est équipé d’un capteur principal de 48 MP (f/1.8) + 8 MP (grand angle, f/2.25) + 2 MP (mono, f/2.4) + 2 MP (portrait, f/2.4), vidéo 4K, HDR, IA, panorama, slow-motion, et un appareil photo secondaire 16 MP (f/2.0). Enfin, le tout tourne sous Android 9.0 Pie (surcouche ColorOS 6.1) et l’appareil a des dimensions de 163.6 x 75.6 x 9.1 mm pour un poids de 195 grammes. Si vous voulez en savoir davantage sur ce téléphone mobile, on vos invite à découvrir notre test et avis sur l’OPPO A9.

Le top des offres Soldes été 2020 sur les smartphones (200 à 300 €)

Oppo Reno 2Z 128 Go à 215,20 €

Offre de folie sur le smartphone Oppo Reno 2Z du coté de la boutique en ligne de l’opérateur Bouygues Telecom. Le smartphone fait l’objet d’une réduction de 104 € est passe ainsi à 215,20 € au lieu de 319 € hors soldes. Très polyvalent, l’appareil est équipé d’un SocC Helio P90 Octo-Core cadencé à 2.2 GHz couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne (extensibles via microSD).

L’affichage est assuré par une dalle AMOLED de 6.5 pouces de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, 394 ppi, Corning Gorilla Glass 5, avec un ratio de 91.1%. Son autonomie est confiée à une batterie de 4 000 mAh, compatible charge rapide VOOC 3.0.

La partie photo est assurée par un capteur Sony IMX586 de 48 MP (grand capteur de 1/2.0″, ouverture f/1.7) + grand angle 8 MP (ouverture f/2.2) + mono 2 MP (ouverture f/2.4) + portrait 2 MP (ouverture f/2.4), Intelligence Artificielle, vidéo 4K, HDR, Timelapse, Slow-motion, Bokeh, vidéo stabilisée. A l’avant, un capteur 16 MP, ouverture f/2.0, flash à lumière douce. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie (surcouche ColorOS 6.1)

Honor Pack 9X bleu + bracelet connectée Band 5 Sport à 229 €

Belle offre également sur le pack comprenant le smartphone Honor 9X avec le bracelet Band 5 Sport coloris Glacier Grey qui passe à 229 € au lieu de 283.90 €. Quelques mots sur le smartphone : ce dernier est équipé d’un écran de 6.59 pouces de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. La partie hardware est assurée par un processeur Kirin 710F Octo-Core cadencé à 2.2 GHz ainsi que de 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne.

Les amateurs de photos sur smartphone pourront profitez d’un triple capteurs de 48+8+2 MP ainsi qu’une caméra avant rétractable de 16 MP avec ouverture f/2.0. Son autonomie est assurée par une batterie de 4000 mAh et le tout tourne sous Android 9.0 Pie + EMUI 9.1.0.

Xiaomi Mi A3 à 249 €

L’excellent Xiaomi Mi A3 est aussi proposé moins cher du coté de l’enseigne de la Fnac qui le vend en ce moment pour 249 €. Ce smartphone entrée de gamme propose un excellent rapport qualité prix avec une fiche technique proche de celle que l’on peut retrouver sur le Huawei P30 Lite.

Huawei Nova 5T + enceinte Bluetooth à 299 €

Excellent prix pour ce pack comprenant le smartphone Huawei Nova 5T avec une enceinte Bluetooth CM510 sur Amazon. Le géant américain du e-commerce le propose à 299 € au lieu de 399 € soit une réduction de 100 €. Le Nova 5T de Huawei (modèle 128 Go) est un smartphone équipé d’un écran FHD+ de de 6,26 pouces, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core et d’une mémoire vive de 6 Go de RAM. Pour la photo, on retrouvera un capteur principal de 48MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4) et un capteur secondaire de 32MP (f/2.0). Enfin, le téléphone est livré avec un chargeur, un câble USB Type-C, un guide de démarrage rapide, un outil d’éjection de la carte SIM et une carte de garantie.

Google Pixel 3a à 299 €

Même si on l’a vu à 249 € lors de la dernière édition des French Days, le Google Pixel 3a reste à 299 €, une excellente affaire. Le smartphone est surdoué en photo avec un capteur de 12,2 Mégapixels avec un objectif lumineux de f/1.8. Pour le reste, le smartphone de la firme de Mountain View arbore une dalle OLED de 5,6 pouces définition FHD+ 2220 x 1080 pixels, embarque 4 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go et une batterie de 3000 mAh. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie. Enfin, le téléphone est fourni avec un adaptateur secteur USB-C 18 W, un câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0), un guide de démarrage rapide, un adaptateur Quick Switch Outil pour la carte SIM et des écouteurs.

Le top des offres Soldes été 2020 sur les smartphones (300 à 500 €)

Samsung Galaxy S10e à 479 €

Pour les soldes d’été 2020, Cdiscount et Rue du Commerce cassent le prix du Samung Galaxy S10e. Il est en effet proposé à 479 € sur ces deux enseignes. Le smartphone de Samsung smartphone représente une excellente alternative aux modèles plus haut de gamme. Il arbore un écran Infinity-O, avec un seul trou dans la dalle AMOLED, le même que celui présent sur le Samsung Galaxy S10 mais avec une définition FHD+.

Sous la capot, on retrouve un processeur maison Samsung Exynos 9820 Octo-coeur 2,8 GHz couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne ainsi qu’une batterie d’une capacité de 3 000 mAh. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie. Plus d’information dans notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 449 €

A la base commercialisé à 609 euros, le Samsung Galaxy Note 10 Lite est bradé du coté des enseignes Boulanger, Cdiscount et Rue du Commerce. Le smartphone le plus accessible de la gamme Note y est proposé à 449 € pendant les soldes d’été 2020.

iPhone 8 Plus 128 Go à 499 €

L’iPhone 8 Plus d’Apple passe à un prix inédit encore jamais vu pour les soldes d’été 2020 : 499 €. C’est sur le site de l’enseigne Rue du Commerce qu’il est possible de se le procurer à ce tarif contenu dans sa variante avec 128 Go de mémoire interne. Le terminal est disponible dans le coloris gris sidéral.

Coté caractéristiques techniques, l’iPhone 8 Plus est arbore une dalle Rétina HD de 5,5″ avec affichage True Tone (résolution 1920 x 1080 pixels), d’une mémoire vive de 3 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un double appareil photo 12 MP (avec stabilisation optique de l’image, mode Portrait, éclairage de portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 i/s4).

L’appareil embarque également la technologie Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay et de la Puce A11 Bionic. Avec un indice de protection IP67, l’iPhone 8 Plus lui permet d’être résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.

Huawe P30 Pro à 549 €

Le Huawei P30 Pro reste en 2020 l’un des meilleurs smartphones conçus à ce jour par le constructeur chinois. Pendant les soldes d’été, Orange et Sosh le proposent à un prix défiant toute concurrence : 549 €. Plutôt pas mal puisque le smartphone est habituellement vendu 649 €. En l’acquérant via ce bon plan, vous réaliser une économie non négligeable de 100 euros.

Le top des offres Soldes été 2020 sur les smartphones (500 à 800 €)

Apple iPhone 11 à partir de 768.55 €

Si vous souhaitez acquérir le dernier iPhone 11, vous pouvez le faire du coté d’Amazon et Rue du Commerce qui le propose à prix réduit. Lavariante 256 Go à 951,32 € au lieu de 979 € en temps normal. Cela représente une réduction de 5% soit 48.95 € de remise. Pas la folie, mais toujours bon à prendre. La variante avec 64 Go passe à 768.55 €, celle avec 128 Go à 816.05 €.

Le top des offres French Days 2020 sur les smartphones (plus de 800 €)

Huawei P40 Pro à 899 €

200 euros de réduction pour le smartphone haute de gamme P40 Pro de Huawei qui passe à 899 € au lieu de 1099 € sur Amazon en cette période de soldes d’été 2020. Coté caractéristiques techniques, le terminal arbore une dalle OLED avec des bords incurvé, quasi borderless de 6,58 pouces (2640 x 1200 pixels, 441 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On retrouve un double capteur frontal placé sur la partie gauche du smartphone intégrant un module de 32 mégapixels F/ 2.0 et un module ToF. Sous le capot, l’appareil embarque le processeur Kirin 990, compatible 5G, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire interne extensible via une une carte NM.

Apple iPhone 11 Pro à partir de 1058 €

Le grand frère de l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro est le digne successeur de l’iPhone XS. On retrouve un superbe écran AMOLED Super Retina XDR Display de 5,8 pouces. Gros point fort de ce modèle, son triple capteur photo dorsal de trois fois 12 Mp. Il passe à 1058 € dans sa variante avec 64 Go au lieu de 1159 €. La variante avec 512 Go passe à 1459 € et celle avec 256 Go à 1229 €.

Apple iPhone 11 Pro Max à partir de 1159 €

Enfin, pour clôturer notre sélection de smartphones en promo pendant les soldes d’été 2020, on termine avec l’iPhone 11 Pro Max, la crème de la crème des smartphones. Version améliorée du 11 Pro, le smartphone se distingue de ce dernier par la présence de son écran AMOLED Super Retina XDR Display de 6,5 pouces. Il est aussi doté d’une batterie plus imposante et promet donc une meilleure autonomie. On retrouve aussi le triple capteur photo arrière. L’iPhone 11 Pro Max vendu à partir de 1229€ (64 Go) passe à 1159 € quand la variante avec 256 Go passe à 1262.55 € et celle avec 512 Go à 1559 €.

Le top des offres Soldes été 2020 sur les forfaits mobiles

Les opérateurs français de téléphonie mobile lancent des offres très intéressantes durant les soldes d’été 2020. Ils se livrent une bataille acharnée en cette période de l’année pour conquérir toujours plus de nouveaux clients. On fait le point sur les promos et bons plans portants sur les forfaits mobiles.

Cdiscount Mobile 50 Go à 2.99 € pendant 6 mois

Cdiscount Mobile dégaine une offre permettant de profiter de 50 Go d’internet pour 2,99 € par mois pendant 6 mois. Au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel du forfait passe à 15,99 € par mois. Pas d’inquiétudes à avoir puisque étant sans engagement, cette offre vous laisse libre de vous tourner vers une offre plus intéressante le moment venu. Cette offre est réservée aux nouveaux clients et cours jusqu’au mercredi 22 juillet 2020.

Le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de données mobile de 50 Go en 4G. Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 5 Go en 3G+.

Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ains que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturée une seule fois lors de la commande à hauteur de 10 euros.

Forfait Free mobile 70 Go à seulement 12,99€/mois

L’opérateur Free à également une offre intéressant sur le forfait 70 Go qui est proposé jusqu’au 21 juillet 2020 à 12,99 € par mois pendant 1 an. Une enveloppe interne suffisante pour une grand majorité d’utilisateurs et un forfait 8 € moins cher que le forfait 100 Go à 19,99 € par mois. Sans engagement, il passe justement à la formule 100 Go à 19,99 € après la période promotionnelle de 1 an mais vous êtes libre de ne pas reconduire votre abonnement ou le résilier à n’importe quel moment sans frais.

Sosh 100 Go à 16.99 € par mois même après 1 an

Pour les soldes d’été, Sosh signe le retour de son offre série limitée qui permet de profiter de son forfait 100 Go à 16,99 € par mois, ce même après la première année. La qualité du réseau Orange aussi bien en France qu’en Europe est le principal atout de cette offre.

Le forfait Sosh 100 Go à 16.99 € par mois inclus les appels illimités en France, les SMS / MMS illimités en France, 100 Go depuis la France en 4G ainsi que 15 Go depuis l’Europe et DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy, île de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquel) en 4G. La carte SIM est facturée 10 € lors de la souscription et l’offre est non valable pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre. Elle court jusqu’au 6 août 2020.