Soldes Steam 2020 : DOOM Eternal, Jedi Fallen Order, Ori, voici notre sélection des offres les plus intéressantes

Les soldes Steam de l’été 2020 sont lancées ! Comme chaque année, la plate-forme propose des remises très avantageuses sur toute une sélection de jeux. Néanmoins, il est facile de se perdre devant tant de promos. Voici une petite sélection maison des soldes les plus intéressantes.

Les soldes Steam permettent de jouer à prix malin. Mais devant tant d’offres, difficile de faire un choix ! C’est pourquoi nous avons décidé de vous faire une petite sélection maison des offres les plus intéressantes. Une liste qui met en lumière des jeux récents à prix cassés, mais également des vieux jeux vendus à des tarifs très bas. Il y en a pour tous les goûts.

Notons que Steam, et ce depuis plusieurs années déjà, propose des soldes fixes. Plus besoin de se connecter tous les jours pour voir quels jeux sont bradés ! Toutes les offres sont valables jusqu’au 9 juillet.

DOOM Eternal à 30 euros

Sorti il y a à peine trois mois, DOOM Eternal est l’un des meilleurs FPS d’action du jeu vidéo. Fun, nerveux, beau et jouissif à souhait, c’est un indispensable si vous êtes fan du genre. Il est vendu aujourd’hui à 30 euros au lieu de 60 euros. Une offre moitié prix extrêmement intéressante. Il serait bête de passer à côté !

Outer Wilds à 14 euros

Outer Wilds a eu son petit succès d’estime, mais reste relativement confidentiel. Pourtant, il s’agit ici du meilleur jeu de l’année 2019, tout simplement. Ce titre d’aventure vous permet d’explorer un système solaire entier afin d’empêcher la fin du monde. Aussi poétique qu’accrocheur, il propose un gameplay immersif et surtout très libre. A vous d’explorer les planètes (sans temps de chargement) dans l’ordre de votre choix et d’assembler les pièces du puzzle. Un jeu à faire absolument. A 14 euros au lieu de 21 euros, il serait bête de passer à côté !

A lire aussi – Xbox Series X : date de sortie, prix, caractéristiques, jeux, tout savoir sur la prochaine console de Microsoft

Ori and the Will of the Wisps à 24 euros

Les adeptes de jeu de plate-forme connaissent forcément Ori ! Ce deuxième épisode, toujours signé Microsoft, se veut tout aussi exigeant qu’enchanteur. Un petit bijou visuel qui mettra vos talents de joueur à rude épreuve, tant certains passages sont ardus. Il est aujourd’hui à 24 euros au lieu de 30 euros.

Divinity Original Sin 2 à 22 euros

Nous avons ici le meilleur RPG de ces dernières années. Développé par les belges de Larian, Divinity Original Sin 2 est un jeu de rôle en vue isométrique qui offre une liberté quasi-totale, seul ou en multi-joueurs. Chaque situation peut être réglée par plusieurs moyens possibles. Le jeu incite même à penser « out of the box », à prendre des décisions que même les concepteurs n’ont pas envisagé. Notons que Larian travaille désormais sur Baldur’s Gate 3, qu’on attend de pied ferme. Il est disponible à 22,49 euros au lieu de 45 euros.

Star Wars Jedi Fallen Order à 30 euros

Prenez beaucoup de Dark Souls, ajoutez-y une pincée de Metroid et saupoudrez le tout avec un peu d’Uncharted et vous obtenez Jedi Fallen Order. Ce jeu de Respawn n’est pas simplement un pot-pourri de toutes les recettes qui marchent actuellement, c’est également un excellent jeu vidéo solo. Fans de Star Wars, foncez ! Il est vendu 30 euros au lieu des 60 habituels.

Total War Warhammer 2 à 20 euros

Si vous aimez la stratégie, les grandes batailles et l’univers de Warhammer, ce jeu est fait pour vous. La série sort du cadre historique pour cette itération et s’autorise toutes les fantaisies possibles. Un jeu difficile à prendre en main, mais une fois maîtrisé, c’est un véritable bonheur. Il s’agit ici de l’offre la plus intéressante de notre sélection, puisqu’il est vendu 20 euros au lieu de 60 euros.

Assassin’s Creed Origins et Odyssey à 12 et 20 euros

Plongez dans l’Antiquité avec les deux derniers volets d’Assassin’s Creed à prix cassés ! Origins prend place au Ier siècle avant JC dans une Egypte déchirée par les luttes intestines. A sa sortie en 2017, il a signé un véritable renouveau pour la licence. En 2018, il a été suivi par Odyssey, qui a affiné la formule en prenant cette fois comme toile de fond la Grèce du Ve siècle avant JC. Le premier est à 12 euros tandis que le second à 20 euros. Des centaines d’heures de jeu en perspective en attendant Assassin’s Creed Valhalla.

Voici donc notre petite sélection des meilleures offres ! Mais il y en a bien d’autres ! Si vous en repérez, n’hésitez pas à nous les partager dans les commentaires !