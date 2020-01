Soldes smartphones 2020 : le top des offres sans ODR cet hiver

Avalanche de bons plans sur les smartphones durant les soldes d’hiver 2020 ! Qu’il s’agisse de smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy Note 10 ou d’autres modèles tout aussi intĂ©ressants sortis en 2018 comme les P20 ou Mate 20 Pro de Huawei, il y en a pour tout le monde ! Focus sur les meilleures offres sans ODR portant sur les smartphones pour les soldes d’hiver 2020.Â

En ce dĂ©but d’annĂ©e, et pour le premier jour des soldes d’hiver 2020 qui se dĂ©roulent dĂ©sormais durant 4 semaines (contre 6 semaines les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes) on trouve pas mal de bons plans pour acquĂ©rir un smartphone moins cher. Nous avons donc regroupĂ© ici les meilleures offres smartphones des soldes d’hiver 2020. Nous mettrons Ă jour la sĂ©lection au fur et Ă mesure que d’autres bons plans apparaĂ®tront.

Huawei P20 à 249.90 €

On commence notre tour d’horizon des bons plans smartphone pour les soldes d’hiver 2020 avec le Huawei P20. Il est possible de l’avoir Ă 249.90 € grâce Ă ce bon plan vu sur le site de l’opĂ©rateur Orange. Ce smartphone mĂŞme s’il est sorti en 2018 reste d’actualitĂ©, mĂŞme en 2020. Il propose un excellent rapport qualitĂ© prix et n’a pas Ă rougir face aux derniers modèles sortis.

Samsung Galaxy S10e à 449 €

Smartphone incontournable de l’annĂ©e 2019, le Samsung Galaxy s10e est une excellente alternative aux modèles de la gamme bien plus onĂ©reux, surtout lorsqu’il fait l’objet d’un bon plan SFR Red permettant de l’avoir Ă 449 € Ă l’occasion des soldes d’hiver 2020. Sans surprise, la fiche technique du S10e est plus modeste que celle de ses grands frères. Le terminal doit se contenter de 4 Go RAM et de 128 Go de stockage interne. Il reste cela dit un excellent smartphone.

Huawei Mate 20 Pro à 409.90 €

Si c’est un smartphone plus haut de gamme qui vous fait de l’oeil, le Huawei Mate 20 Pro pourrait bien vous sĂ©duire d’autant plus qu’il est est soldĂ© Ă 409.90 € chez Orange. Le smartphone arbore un design tout en arrondis et dĂ©gradĂ©s, et son principal point fort rĂ©side dans son triple capteur photo en carrĂ© 40 + 20 + 8 Mp. Ă€ l’avant, ses bords incurvĂ©s et son encoche lui donnent un look de Galaxy S9 qui aurait mangĂ© un iPhone X. Il embarque une batterie 4200 mAh, et Ă©galement un SoC Kirin 980 redoutablement puissant.

 Samsung Galaxy Note 10 à 699 €

Le Samsung Galaxy Note 10, smartphone très haut de gamme du constructeur corĂ©en devient plus accessible via ce bon plan Cdiscount qui permet de l’avoir Ă 699 € ! L’appareil se distingue par la prĂ©sence d’un stylet, mais aussi par ses performances haut de vol grâce Ă l’intĂ©gration du puissant processeur Exynos 9820 gravĂ© en 7 nm Ă©paulĂ© par 8 Go de mĂ©moire vive.

Coté stockage interne , il dispose de 256 Go de stockage interne. L’écran est constitué d’une dalle 6,3’’ Dynamic Amoled Infinity-O certifiée HDR10+ affichant 2280 x 1080 pixels de bord à bord. Le module dorsal du Note 10 est quant à lui composé de trois capteurs : ultra grand-angle (16 MP f/2,2 ; champ de vision 123°); grand-angle (12 MP ; double ouverture f/1,5 et f/2,4 ; OIS ; champ de vision 77°, AF Dualpixel à détection de phase) et téléobjectif (12 MP f/2,1 OIS champ de vision 45°).