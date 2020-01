Soldes Rue du Commerce hiver 2020 : le top des offres de jeudi

Les soldes d’hiver 2020 battent leur plein du cotĂ© de l’enseigne en ligne Rue du Commerce qui propose pour l’occasion de nombreuses rĂ©ductions et promotions sur une large gamme de produits high-tech. Voici un concentrĂ© des meilleures offres et bons plans des soldes d’hiver que l’on peut d’ores et dĂ©jĂ trouver sur Rue du Commerce.Â

Les meilleurs bons plans high-tech sur Rue du Commerce pendant les soldes d’hiver 2020

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 Go à 249.90 €

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro reprĂ©sente est sans doute l’un des meilleurs rapport qualitĂ© prix du marchĂ©, actuellement. Rue du Commerce propose la variante avec 128 Go de mĂ©moire de stockage interne Ă 249.90 €, soit le prix du modèle avec 64 Go.

Pour rappel ou Ă titre d’information, le Redmi Note 8 Pro embarque le SoCHelio G90T Octo-Core cadencĂ© Ă 2.05 GHz, 6 Go de RAM et une capacitĂ© de stockage de 128 Go. CotĂ© affichage, on retrouve une dalle 6.53 pouces de dĂ©finition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels.

Xiaomi Mi Mix 2S + chargeur sans fil à 199 €

Le Xiaomi Mix 2S fait l’objet d’une belle rĂ©duction chez Rue du Commerce pour les soldes d’hiver 2020. Ce dernier y est proposĂ© Ă 249 € avec en prime, un chargeur sans fil Ă induction. Le smartphone est Ă©ligible Ă une remise supplĂ©mentaire de 50 euros par l’intermĂ©diaire d’une offre de remboursement valable jusqu’au 31 mars 2020. Le prix de revient du Xiaomi Mix 2S est alors de 199 euros. Toutes les conditions de l’ODR sont consultables via ce lien.

Souris filaire HP Omen 400 à 9.99 €

Belle offre pour la souris filaire HP Omen 400 sur Rue du Commerce: Elle est proposĂ©e Ă 9.99 € au lieu de 29.90 € soit une rĂ©duction de 67% accordĂ©e dans le cadre des soldes d’hiver. Conçue pour la prĂ©cision, la souris OMEN by HP 400 ajoute la touche de succès pour surmonter tous les dĂ©fis du jeu.

Tapis de souris Omen 300 XL à 9.99 €

Si vous avez craquĂ© pour la souris HP, vous voudrez peut-ĂŞtre vous offrir un tapis pour cette dernière. Cela tombe bien puisque le tapis de souris HP Omen 300 XXL est Ă©galement soldĂ© chez Rue du Commerce. Il est ainsi possible de se le procurer Ă 9.99 € au lieu de 26.99 € en temps normal. Sa grande taille permet des mouvements fluides et glissants, mĂŞme en cas de paramètres ppp plus faibles et son Ă©paisseur de ‘ mm lui permet d’ĂŞtre très rĂ©sistant.

Huawei P30 à 449 €

Le Huawei P30 est Ă prix canon chez Rue du Commerce dans le cadre d’une vente flash. Ce dernier est affichĂ© Ă 449 € seul ou avec une paire d’Ă©couteurs. Le Huawei P30 embarque une camĂ©ra arrière avec triple capteur 40 mp, 16 mp et 8mp ainsi qu’une camĂ©ra avant de 32mp. Le Huawei P30 est dotĂ© d’une dalle OLED FHD+ de 6,1 pouces et ratio 19,5:9.

Les P30 tirent surtout leur épingle du jeu sur le terrain de la photographie. Ils sont équipés d’un impressionnant appareil photo de 40 Mp conçu par Leica qui fait des merveilles en basse lumière.

TV LED 70″ 177 cm LG 70UM7100 Ă 699 €

150 euros de rĂ©duction pour cette TV LG 70UM7100 avec un immense Ă©cran de 70 pouces (177cm). Elle est affichĂ©e Ă 699 € au lieu de 849 € Ă l’occasion des soldes d’hiver. Parmi ses principaux avantages, on note la prĂ©sence d’un processeur Quad Core qui facilite la mise Ă l’échelle des images en basse rĂ©solution afin que ces dernières soient reproduites au plus près de la qualitĂ© du 4K., une fonction ultra Surround, la 4K Active HDR pour des dĂ©tails incroyables ainsi que les technologies de la couleur True Color Accuracy et Advanced Color Enhancer.

Samsung Galaxy A80 + enceinte AKG S30 à 479 €

Le smartphone Samsung Galaxy A80 est proposĂ© avec une enceinte sans fil Bluetooth AKG S30 pour 479 € Ă l’occasion des soldes d’hiver. PlutĂ´t pas mal puisqu’il est gĂ©nĂ©ralement commercialisĂ© hors promo Ă 659 €. La particularitĂ© de l’enceinte offerte est qu’elle fait Ă©galement office de batterie externe d’une capacitĂ© de 2 500 mAh.

Concernant le Galaxy A80, ce dernier embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 7150 Octo-Core cadencé à 2.2 GHz couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne. Il arbore un grand écran Infinity de 6.7 pouces Super AMOLED, avec résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels (393 ppp) et tourne sous Android 9.0 Pie + Surcouche Samsung One UI.

Montre connectée Huawei GT Elegant noire à 115 €

Si vous cherchez une montre connectĂ©e Ă©lĂ©gante et classe, la Huawei GT Elegant coloris noir est faites pour vous. Elle fait l’objet d’une belle rĂ©duction sur Rue du Commerce. ProposĂ©e Ă 199 € hors promo, il est possible de l’avoir pour une durĂ©e limitĂ©e Ă 115 € dans le cadre d’une vente flash.

Très complète, elle propose des capteurs d’accĂ©lĂ©ration de gravitĂ© 3 + 6 axes, capteur gyroscopique 3 + 6 axes, boussole 3 + 6 axes, un capteur gĂ©omagnĂ©tique, capteur de frĂ©quence cardiaque optique PPG, capteur de pression, ambiant et un capteur de lumière, infrarouge rouge. Une fonction GPS est Ă©galement de la partie. Un must have !

PC portable Dell Inspiron 14 5485 à 499.99 €

Le PC Dell Inspiron 14 5485 qui tourne sous Windows 10 fait l’objet d’une remise de 23% et est proposĂ© au prix de 499.99 € au lieu de 649.99 € en temps normal. Il dispose d’un Ă©cran de 14 pouces de rĂ©solution Full HD (dalle mate) et est extrĂŞmement fin avec une Ă©paisseur de 19,1 mm pour un poids plume de 1.5 kg.

La partie audio est assurée par deux 2 haut-parleurs et une prise combo casque / microphone. Au niveau de la connectique, il y a 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3.1  pour des transferts plus rapides et efficaces et 1 port USB 3.1 Type-C. Pour vous connecter à votre télévision HD ou un autre moniteur, Dell a intégré un port HDMI 1.4b.