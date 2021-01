Soldes Philips Hue : pack de 3 lampes connectées ambiance à très bon prix

Mettez une ambiance lumineuse colorée dans vos pièces grâce à ce pack Philips Hue. Composé de deux barres lumineuses Hue Play et d'une lampe portable Philips Hue Go, il est proposé à très bon prix à l'occasion des soldes d'hiver.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Ces ampoules connectées vous offrent une infinité de possibilités pour créer une ambiance lamineuse très variée. Avec 16 millions de couleurs et différents effets lumineux au choix, personnalisez le jeu de lumière et variez les styles selon les circonstances. Le pack en promo en ce moment chez Darty est composé de 2 barres lumineuses Philips Hue Play et d'une lampe Philips Hue Go.

Toutes les trois embarquent des ampoules intelligentes capables de s'adapter aux effets des films, des jeux vidéo ou encore de la musique pour une expérience lumineuse unique autour de vous. Les barres Hue Play peuvent être installées derrière votre téléviseur pour projeter les effets de lumière sur le mûr. Elles peuvent tout aussi bien se poser sur le sol, sur une armoire ou sur n'importe quel autre meuble.

La lampe Philips Hue Go quant à elle est conçue pour être portable. Elle vous accompagne n'importe où pour créer l'ambiance parfaite. Elle fonctionne de manière autonome et peut également intégrer votre système de lumière intelligente avec le pont Hue (vendu séparément).

À l'occasion des soldes d'hiver 2021, Darty propose le pack à seulement 140 € au lieu de 210 €. Vous réalisez 50 € d'économie qui correspondent à 33% de réduction. Un autre bon plan Philips Hue est également disponible en ce moment chez la Fnac. Deux ampoules et une prise connectée pour une fraction du prix habituel.