Soldes Leclerc hiver 2020 : le pack Xbox One S 500 Go + Assassin’s Creed Origins est à 126.35 €

Les soldes d’hiver 2020 ont dĂ©butĂ© ce mercredi 8 janvier et il est d’ores et dĂ©jĂ possible de faire quelques bonnes affaires, notamment dans l’univers jeux vidĂ©o. Leclerc propose en exclusivitĂ© web, un pack comprenant la console de jeu Xbox One S 500 Go avec le jeu Assasin’s Creed Origins pour 126.35 euros.Â

Les soldes d’hiver marquent le top dĂ©part de promotions plus intĂ©ressantes les unes que les autres. Si c’est une console de jeu de salon qui vous intĂ©resse, vous pouvez dès Ă prĂ©sent vous tourner vers ce bon plan qui permet d’avoir la Xbox One S dans sa variante 500 Go avec le jeu Assassin’s Creed Origins en tĂ©lĂ©chargement pour 126.35 euros. A ce tarif lĂ , c’est cadeau !

On ne prĂ©sente plus la cĂ©lèbre console de Microsoft qui embarque un lecteur Blu-ray 4K Ultra HD, permet le visionnage de contenu en streaming 4K et qui propose Ă©galement la technologie High Dynamic Range. A ce prix-lĂ , les stocks risquent de s’Ă©couler très vite ! Ne tardez pas trop si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©.