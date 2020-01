Soldes La Fnac : le top des offres hiver 2020

Pour les soldes d’hiver 2020, La Fnac, Ă l’image des autres enseignes en ligne propose des rĂ©ductions et promotions sur les produits high-tech pouvant atteindre jusqu’à 70 %. Il y en a pour tous les goĂ»ts et budgets. Zoom sur les meilleurs bons plans Fnac de ces soldes d’hiver 2020.

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

Samsung Galaxy A50 : 299 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On commence notre sĂ©lection avec le smartphone Samsung Galaxy A50 qui fait l’objet d »une rĂ©duction de 50 euros. Ce dernier passe ainsi Ă 299 € au lieu de 349 €. Le Galaxy A50 propose une fonctionnalitĂ© introduite sur les Galaxy S10 : le capteur d'empreinte sous l’écran. Il est par ailleurs Ă©quipĂ© d’un Soc SoC Exynos 9610 Ă©paulĂ© par 4 ou 6 Go de RAM avec des capacitĂ©s de stockage de 64 ou 128 Go (extensibles jusqu’à 512 Go via microSD).

L’appareil dispose également d’un triple capteur photo (25 MP f/1.7 + 5 MP f/2.2 + 8 MP f/2.4). Le capteur frontal en ce qui le concerne est un module de 25 MP. (f/2.0). Enfin, l’écran Infinity-U Super AMOLED du Galaxy A50 est d’une diagonale de 6,4 pouces pour une définition FHD+ (2340 x 1080 pixels). Pour couronner le tout, le smartphone propose une batterie de 4000 mAh, une capacité plus que confortable.

Samsung Galaxy A70 : 349 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans la mĂŞme lignĂ©e que le A50, on continue avec le Samsung Galaxy A70. Il est disponible pour les soldes d’hiver 2020 Ă 349 € au lieu de 409 € soit une rĂ©duction de 60 €. Pour rappel ou Ă titre d’information, le Samsung Galaxy A70 arbore un grand Ă©cran de 6,7 pouces AMOLED au ratio 20:9, un format « cinĂ©ma » particulièrement adaptĂ© Ă la lecture de vidĂ©os. Il s’agit d’un Ă©cran Infinity-U, se dĂ©marquant par la prĂ©sence d’une fine encoche. A l’intĂ©rieur de celle-ci, on trouve un capteur photo de 32 mĂ©gapixels.

La partie hardware est assurée par un processeur Qualcomm Snapdragon 675 couplé par 6 Go de mémoire RAM. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface constructeur One UI. Le Galaxy A70 intègre également une batterie de 4500 mAh à compatible charge ultrarapide, une capacité de stockage de 128 Go extensible ainsi qu’un port double SIM.

Samsung Galaxy Tab S5e : 399.99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La Samsung Galaxy Tab S5e passe sous la barre des 400 € Ă plus exactement 399.99 € grâce Ă une remise immĂ©diate de 50 € sur le site de La Fnac dans le cadre des soldes d’hiver 2020. La tablette de Samsung est animĂ©e par un SoC Qualcomm Snapdragon 670, couplĂ© Ă 4 Go de mĂ©moire vive. La Tab S5e embarque 64 Go de stockage interne, extensibles via un port microSD (jusqu’à 512 Go).

C’est la modèle Wifi qui fait l’objet de ce bon plan. Avec 5,5 mm d’épaisseur pour un poids de 400 g seulement,elle est plus compacte et légère que jamais et arbore  un châssis noir à la fois moderne et épuré. L’autre atout de la tablette c’est son autonomie annoncée de 14h30 grâce à une batterie de 7040 mAh. Du reste, elle est équipée d’un capteur avant de 8 mégapixels et un appareil arrière de 13 mégapixels, d’un écran Super AMOLED de 10,5 pouces au ratio 16:10, d’Android 9 Pie et de la surcouche Samsung One UI et de la recharge rapide.

PC Portable IdeaPad S340-15API 81NC002VFR 15.6″ : 399.99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si c’est un PC portable qui vous fait envie, vous pouvez vous tourner vers le Lenovo IdeaPad S340 qui pour 499.99 € reprĂ©sente un excellent choix. Jusqu’au 4 fĂ©vrier 2020, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de 100 € remboursĂ©s sous forme d’ODR. Pour en profiter, vous devez suivre les instructions dans les conditions gĂ©nĂ©rales de l’offre. Après remboursement, le PC vous revient donc Ă 399.99 €.

Ce dernier embarque un processeur AMD Ryzen 5 3500U, 4 coeurs couplĂ© Ă 8 Go de mĂ©moire RAM et une carte graphique AMD Radeon Vega 8 Graphics. Il arbore un Ă©cran HD LED (1366×768, mate/antireflet) de 15.6 pouces, et une batterie 2 cellules, 30 Wh assurant jusqu’Ă 8 h d’autonomie. Enfin, la charge rapide est Ă©galement de la partie et permet d’obtenir 2 heures d’utilisation en 15 min de charge seulement.

TV Samsung QE65Q80RATXXC QLED UHD 4K Quantum Dot 65 : 1599 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

400 euros de rĂ©duction pour le tĂ©lĂ©viseur Qled Samsung QE65Q80RATXXC ! Il passe Ă 1599 € au lieu de 1999 euros. Ce modèle de 2019 conviendra aux personnes les plus exigeantes Ă la recherche d’une TV connectĂ©e offrant une qualitĂ© d’image Ă©poustouflante et un design s’intĂ©grant Ă la perfection Ă leur intĂ©rieur.

La technologie Quantum Dots, le TV capte la lumière et restitue une palette de couleurs d’un réalisme sans précédent ne s’altérant pas avec le temps, pour 100% du volume couleur. Cette Smart TV fait office de hub pour votre maison connectée et vous permet de contrôler l’ensemble de vos appareils grâce à l’application SmartThings, mais aussi d’interagir avec Google Assistant. Et les appareils iOS pourront se connecter directement sur les Smart TV Samsung en Airplay 2 sans avoir besoin de détenir l’Apple TV.

Casque audio sans fil Marshall Monitor Bluetooth : 129.99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

VĂ©ritable institution dans le domaine du rock, Marshall propose ici un excellent casque Bluetooth, fidèle Ă l’esprit de la marque. Sobre et Ă©lĂ©gant, il s’adresse aux utilisateurs en quĂŞte de simplicitĂ©. Le Marshall Monitor ne s’encombre pas de touches inutiles et de fonctionnalitĂ©s accessoires : il fait ce qu’il a Ă faire et il le fait bien ! Il passe Ă 129.99 € Ă l’occasion des soldes d’hiver 2020 sur La Fnac.

Très pratique, le casque est conçu pour les nomades : il se replie facilement sur lui-même pour encombrer le moins possible votre sac ou votre valise. Côté autonomie, il peut se vanter de tenir une trentaine d’heures sans la moindre recharge ! C’est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Plus confortable et robuste que les autres modèles de la marque, le Marshall Monitor peut aussi se targuer de délivrer un excellent son, d’une grande précision, mais qui risque de frustrer les amateurs de basses profondes.