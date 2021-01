Soldes hiver : l’enceinte connectée Amazon Echo Dot 4 est à 30 € au lieu de 60 €

Lancée il y a seulement quelques mois, l'enceinte connectée Amazon Echo Dot de 4e génération est déjà à moitié prix. C'est une réduction offerte à l'occasion des soldes d'hiver 2021.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En septembre dernier, Amazon lançait sa toute nouvelle génération d'enceintes connectée Alexa. La 4e pour l'Echo Dot qui adopte un nouveau look tout en rondeur et très réussi. Les changements de cette nouvelle mouture ne sont pas qu'esthétiques puisque l'enceinte propose de belles améliorations sur le papier. En l'occurrence sur la partie sonore.

Celle-ci repose désormais sur 2 tweeters 20 mm et 1 woofer de 76.2 mm qui assurent un « son stéréo avec des aigus clairs, des médiums dynamiques et des graves profonds ». Les fonctionnalités intelligentes ne sont pas en reste. Alexa est toujours là, prêt à répondre à la moindre sollicitation. L'enceinte est par ailleurs capable de détecter l'acoustique de vos pièces et d'ajuster automatiquement la restitution audio.

Bien que tout soit contrôlable par la voix, l'Echo Dot 4 dispose de quatre boutons. Vous avez deux pour augmenter et baisser le volume, un bouton d'action et un autre pour activer et désactiver le microphone pour votre discrétion. Afin d'offrir une consommation énergétique optimale, l'enceinte bascule automatiquement en mode basse consommation dès qu'elle est inactive.

Parce qu'Amazon met un point d'honneur sur l'écologie, l'Echo Dot 4 est de plus essentiellement conçue en matériaux recyclés. Profitez des soldes d'hiver pour l'acheter à moitié prix sur Amazon. Le site offre en effet une belle réduction de 50%. Vous l'avez à 30 € au lieu de 60 € habituellement. Vous avez craqué ? C'est le moment de passer à l'action.