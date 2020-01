Pour les soldes, les écouteurs sans fil True Wireless Xiaomi sont à 14.99 €

Les Ă©couteurs sans fil Xiaomi Redmi AirDots font l’objet d’une promotion sur le site Cdiscount via l’intermĂ©diaire d’un vendeur pro sĂ©lectionnĂ© par le marchand. Ils sont affichĂ©s au prix contenu de 14.99 €. Une excellente affaire, Ă saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

Les Xiaomi Redmi AirDots sont disponibles sur Cdiscount via l’intermĂ©diaire d’un vendeur tiers Ă 14.99 € dans le cadre des soldes d’hiver 2020. Ces derniers intègrent une batterie de 40 mAh et sont livrĂ©s avec une station de charge de rangement permettant plusieurs recharges des Ă©couteurs avant de devoir brancher au secteur le boĂ®tier. Cette dernière dispose d’un capacitĂ© de 300 mAh, est très compacte et permet d’obtenir une autonomie de 12 heures avant de devoir la brancher.

Pour écouter de la musique ou une série en toute discrétion, les AirDots tiendront facilement 4 heures. Une LED rouge s’anime lorsque les AirDots sont en charge. Comme avec de nombreux autres appareils Bluetooth, il suffit d’y connecter son smartphone sans aucune autre complication. C’est simple comme bonjour. De plus, chaque écouteur peut être utilisé indépendamment.

