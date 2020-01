Pour les soldes d’hiver, les AirPods Pro d’Apple passent à 251.10 € sur Amazon

Les promotions sur les derniers Ă©couteurs sans fil True Wireless d’Apple, les AirPods Pro sont assez rares. Celles ou ceux qui voudraient se les procurer Ă moindre coĂ»t, peuvent le faire en profitant de ce bon plan Amazon dans le cadre des soldes d’hiver 2020 qui permet de les avoir Ă 251.10 € au lieu de 279.99 € en temps normal.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ne perdez plus une minute pour profiter de ce bon plan Amazon qui permet de se procurer les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 251.10 € au lieu de 279.99 €. Vous devez avant de les ajouter à votre panier, cochez la case coupon « Utiliser le coupon de EUR27.90 » afin que la réduction soit prise en compte.

Pour rappel ou Ă titre d’information, les Apple AirPods Pro d’Apple sont livrĂ©s avec trois embouts en silicone souple de tailles variables, afin de permettre Ă l’utilisateur de trouver la bonne mesure qui s’adapte parfaitement Ă ses oreilles. Ils intègrent la technologie de rĂ©duction active du bruit qui assure un son profondĂ©ment immersif. Le mode Transparence permet d’entendre tout ce qu’il se passe autour de vous et interagir avec le monde qui vous entoure.

RĂ©sistant Ă la transpiration et la poussière grâce Ă leur certification IPX4, les AirPods Pro le sont Ă©galement en matière d’Ă©coute puisqu’ils peuvent atteindre jusqu’Ă plus de 5 heures d’autonomie avec le boĂ®tier de charge sans fil. Ă€ l’instar des AirPods, les AirPods Pro se connectent comme par magie Ă votre iPhone ou Apple Watch. Et ils sont prĂŞts Ă ĂŞtre utilisĂ©s dès leur sortie du boĂ®tier.

A dĂ©couvrir : les meilleures offres Amazon pendant les soldes d’hiver 2020