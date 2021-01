Soldes hiver 2021 : le jeu Zelda Link’s Awakening sur Switch est sous les 35€

Zelda Link's Awakening sur Nintendo Switch est à un très bon prix chez Electro Dépôt. Durant les soldes d'hiver 2021, il est possible d'acquérir le jeu pour moins de 35 euros.

Après le pack Logitech volant G920 + Forza Horizon 4 + Shifter, c'est un autre bon plan vidéo qui a attiré notre attention dans le cadre des meilleures offres soldes d'hiver 2021.

Cette fois-ci, le jeu en question concerne Zelda Link's Awakening qui est en promotion sur le site Electro Dépôt. Pendant la durée de l'événement commercial, le jeu vidéo disponible sur Nintendo Switch est vendu au prix de 34,97 euros ; soit près de 15 euros de moins par rapport à son tarif conseillé. Concernant les frais de port, ils sont offerts dans le cas d'une livraison en magasin-dépôt.

Pour en revenir au jeu sorti en septembre 2019, The Legend of Zelda Link's Awakening est un remake du jeu culte de la saga paru en 1993. Cette version du jeu d'aventure culte, qui reprend beaucoup d'éléments de la

version Game Boy d'origine, invite le joueur à suivre les aventures de Link. Victime d'une tempête en pleine mer, le héros du jeu se retrouve échoué sur l'île mystérieuse de Cocolint. Pour rentrer chez lui, il devra traverser des donjons difficiles et combattre des monstres terrifiants.