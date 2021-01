Soldes hiver 2021 : The Last of Us Part II à 19,99 € et Ghost of Tsushima à 29,99 €

Pour les soldes d'hiver Cdiscount 2021, les jeux The Last of US Part II et Ghost of Tsushima font l'objet d'une réduction de 20 euros. Alors qu'on les trouve habituellement à 39,99 €, il est possible de les avoir sous la barre des 20 euros pour l'un et sous les 30 euros pour l'autre. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles, et les stocks risquent de s'écouler très rapidement. Premiers arrivés, premiers servis.

Offrez-vous le jeu The Last of Us Part II, élu meilleur jeu de l'année 2020 pour 19,99 € ou l'excellent Ghost of Tsushima pour 29,99 €. On les trouve généralement aux alentours des 40 euros. C'est donc une belle réduction de 50% à laquelle nous avons droit pendant les soldes d'hiver 2021 Cdiscount.

L'intrigue de The Last of US Part II se déroule cinq ans après le voyage périlleux d'Ellie et Joel à travers une Amérique ravagée par une pandémie. Ils ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming. Vivre parmi une communauté prospère de survivants leur a permis de trouver paix et stabilité, malgré la menace constante des infectés ainsi que des autres survivants. Lorsqu'un violent événement vient rompre cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Alors qu'elle pourchasse les responsables un par un, elle est confrontée aux répercussions dévastatrices de ses actions aussi bien physiques et qu’émotionnelles.

Dans Ghost of Tsushima, découvrez le Japon féodal comme vous ne l’avez jamais vu : À la fin du 13e siècle, l'empire mongol a ravagé des nations entières lors de sa campagne visant à conquérir l'Orient. L'île de Tsushima est tout ce qui sépare le Japon de l'incroyable flotte mongole menée par un général rusé et impitoyable, Khotun Khan.

Alors que la première vague de l'assaut mongol embrase l'île, le samouraï Jin Sakai, dernier survivant de son clan, prend les armes. Il est déterminé à faire ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, pour protéger son peuple et récupérer l'île. Il doit s'affranchir des traditions qui ont fait de lui un guerrier pour emprunter une nouvelle voie, celle du fantôme, et mener une guerre peu conventionnelle afin de libérer Tsushima.