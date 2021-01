Soldes hiver 2021 : Realme 6, un smartphone performant sous la barre des 150 euros

Si vous cherchez un smartphone performant sous la barre des 150 euros, le Realme 6 est un excellent choix. Il est en ce moment en promotion du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount qui le propose pour les soldes d'hiver 2021 à 149 € au lieu de 229 € prix conseillé.

Pour les soldes d'hiver 2021 Cdiscount, l'excellent smartphone Realme 6 passe sous la barre des 150 euros, à très exactement 149 euros. C'est plutôt pas mal sachant qu'on le trouve généralement aux alentours des 229 euros hors promo. Le relame 6 propose un rapport qualité prix très intéressant, surtout au vu des caractéristiques proposées.

Le smartphone puise notamment sa force dans son écran Full HD+ de 6,5 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience particulièrement fluide. Pour les joueurs, c'est une cerise sur le gâteau qui met encore plus à profit la puce Helio G90T de MediaTek.

Pour la partie photo, vous bénéficiez d'un quadruple capteur dont voici la configuration : un module principal de 64 MP (f/1.8), un capteur ultra grand-angle de 8 MP (f/2.3) et deux autres capteurs de 2 MP qui font respectivement office de capteur monochrome et de ToF pour un effet portrait réussi. Comme nous avons pu le constater pendant notre test du Realme 6, le smartphone assure des photos de très bonne facture grâce au mode « Chroma Boost » qui ravive les couleurs et vient en complément du mode HDR.

Pour le reste, le Realme 6 embarque une batterie de 4300 mAh compatible avec une recharge rapide de 30 watts. Il est certifié étanche et dispose d'un port USB-C et d'une prise Jack 3.5 mm pour la partie connectique. Enfin, le smartphone tourne sous Android 10 avec la ROM customisée Realme UI qui est similaire à ColorOS d’Oppo. Plus d'informations dans notre test complet du Realme 6.