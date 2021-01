Soldes hiver 2021 : achetez ce pack Philips Hue avec 2 ampoules + prise connectée à très bon prix

Les soldes d'hiver se poursuivent et c'est un pack Philips Hue que nous vous proposons cette fois-ci. Il est composé de deux ampoules White & Color et d'une prise connectée en promo, en plus d'autres accessoires à 120 € au lieu de 200 €.

Le Kit de démarrage Philips Hue se décline en plusieurs packs. Vous avez plus d'une option pour vous offrir des ampoules blanches et / ou couleurs. Et si vous êtes indécis, le kit White & Color est le choix parfait pour personnaliser l'éclairage à vous guise. Mettez de l'ambiance lumineuse dans votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs.

Ce kit est composé de deux ampoules qui vous permettent de créer l'ambiance adaptée à chaque circonstance ou événement. Contexte festif, ambiance cinéma, choisissez les nuances de vos envies. Ou optez simplement pour des lumières blanches chaudes ou froides. Les deux ampoules sont livrées avec un pont de connexion, un câble réseau Ethernet, 2 interrupteurs Dimmer Switch, un adaptateur secteur pour le pont.

Et pour couronner le tout, vous avez une prise connectée Philips Hue d'une valeur moyenne de 30 €. Chaque ampoule est habituellement facturée 60 € et le Hub est vendu séparément au même prix. Le tout revient en temps normal à 200 € en temps normal. Dans le cadre des soldes d'hiver 2021, le pack est à 120 €. Vous bénéficiez donc de 80 € de réduction correspondant à environ 33%. Une occasion à saisir.