Soldes hiver 2021 : le pack Logitech volant G920 + Forza Horizon 4 + Shifter passe à 250,79 €

Pour les soldes d'hiver 2021, Cdiscount propose le pack Logitech volant G920 + Forza Horizon 4 +levier de vitesse Shifter à 250,79 €! Une excellente affaire surtout quand on sait qu'il est généralement vendu aux alentours des 400 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Un bon plan dans le cadre des soldes Cdiscount hiver 2021 permet aux joueurs sur Xbox One ou PS4 de s'équiper du pack Logitech volant G920 avec le jeu Forza Horizon 4 et le levier de vitesse Shifter pour 249,99 euros. Une belle affaire sachant que le tout est généralement vendu aux alentours des 435 euros. C'est donc une économie de 185 euros que vous réalisez via cette offre, valable dans la limite des stocks disponibles, toute la durée des soldes.

Le G29 Driving Force de la marque Logitech est un volant revêtu de cuir qui a été conçu pour un rendu réaliste du pilotage. Le volant embarque un retour de force à deux moteurs et un système à engrenages hélicoïdaux silencieux. Cela permet aux joueurs de ressentir la conduite de manière précise. Le Logitech G29 Driving Force dispose d'une rotation de blocage à 900 degrés.

Le tout est livrée avec le levier de vitesse Shifter ainsi que le jeu exclusif Xbox One Forza Horizon 4. Vivez une expérience de pilotage unique dans un monde ouvert où les saisons changent de manière dynamique pour la première fois dans un jeu de course. Traversez des paysages étonnants, collectionnez plus de 450 voitures et devenez la Superstar Horizon de Grande Bretagne. Explorez l’étonnant héritage britannique. La Grande Bretagne comme vous ne l’avez jamais vue. Découvrez lacs, vallées, châteaux, ainsi que des paysages à couper le souffle, le tout en 4K native et avec le HDR sur Xbox One X et Windows 10.