Soldes hiver 2021 : le MacBook Air 13″ avec puce M1 d’Apple chute sous les 1000 €

Le nouveau MacBook Air 13″ équipé de la nouvelle Puce M1 d'Apple fait l'objet d'une réduction de 120 euros sur le site de l'enseigne Cdiscount dans le cadre des soldes d'hiver 2021. S'il faut généralement débourser 1129 euros pour s'en équiper, il est possible de l'avoir dès aujourd'hui sous la barre des 1000 euros. Un bon plan valable dans la limite des stocks disponibles à saisir au plus vite.

Le nouveau MacBook Air 13″ dans son coloris gris sidéral équipé de la nouvelle Puce M1 d'Apple en version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage voit son prix chuter sous la barre des 1000 euros dans le cadre des soldes d'hiver 2021 Cdiscount. En effet, s'il est habituellement proposé à 1129 €, l'enseigne en ligne le propose à 1019,99 € soit une réduction de 100 euros.

Ce n'est pas tout, puisque le code promo 20EUROS donne droit à une remise immédiate de 20 euros faisant ainsi chuter son prix de revient final à 999,99 €. Une excellente affaire surtout lorsqu'on sait que les produits Apple sont très rarement proposées en promotion.

Concernant le design, ce MacBook Air reprend à l’identique les dimensions de son prédécesseur. Il mesure 30,4 cm de large et 21,2 cm de profondeur. On retrouve un stockage principal d'une capacité de 256 Go (SSD soudé) avec le processeur graphique : Apple M1 7-core. Sa batterie lui confère une autonomie de fonctionnement pouvant atteindre jusqu'à 15 heures. Il offre une puissance suffisante pour jouer, monter des films et retoucher des photos. Pour plus d'informations, nous vous invitons à lire notre test complet du MacBook Air 13″ M1.