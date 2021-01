Le Fire TV Stick, modèle 2020 passe à 29,99 € au lieu de 39,99 € à l'occasion des soldes d'hiver 2021. Une petite baisse de prix de 10 euros, toujours bonne à prendre. C'est du coté des enseignes Amazon et Boulanger qu'il faut se tourner pour profiter de ce bon plan.

Alors qu'on le trouve généralement à 39,99 €, le Fire TV Stick fait l'objet d'une réduction de 10 euros pour les soldes d'hiver 2021. En effet, les enseignes Amazon et Boulanger l'affichent à 29,99 euros. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles, toute la durée des soldes, soit jusqu'au 11 février 2021.

Le Fire TV Stick (2020), idéal pour le streaming et le contrôle de la TV, est livré avec la télécommande vocale Alexa avec boutons de contrôle de la TV et permet aussi de demander à Alexa de trouver et lire du contenu mais est également équipée des boutons Marche/Arrêt, Volume et Silencieux pour contrôler votre expérience de visionnage avec une seule et même télécommande. Il permet donc le contrôle de votre TV et prend en charge les technologies Dolby Atmos, HDR, HDR10+ et HLG en résolution Full HD jusqu’à 1080p.