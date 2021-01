Soldes hiver 2021 : le Huawei P30 Pro est moins cher que jamais !

Voici la meilleure occasion pour acheter le Huawei P30 Pro dans le cadre soldes d'hiver 2021. Ce modèle, toujours aussi populaire, est quasiment sous la barre des 470 €.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Huawei P30 Pro s'offre une belle réduction à l'occasion des soldes d'hiver 2021 chez Bouygues Telecom. Il est actuellement affiché à 521 € auxquels s'applique une ODR de 50 €. Somme toute, le smartphone revient donc à 471,10 €.

De mémoire, nous ne l'avons jamais vu à ce prix là. Et, ce bien qu'il fasse régulièrement l'objet de promotions. En 2021, le Huawei P30 Pro reste un smartphone très populaire et il y a de quoi. C'est le dernier flagship de la gamme à être pleinement compatible avec les applications Google. Et niveau performances et qualité des photos, il assure encore largement le service.

Pour rappel, il embarque un SoC Kirin 980 épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La partie photo repose sur quatre capteurs, dont un module principal de 40 MP. Stabilisation optique, zoom hybride 10x, ISO élevé et niveau de précision exceptionnel, les performances en photo du P30 Pro ont longtemps été saluées.

Son écran OLED FullView de 6.47 pouces (2340 x 1080 pixels) offre des couleurs riches et profondes. De quoi profiter d'un bel affichage que ce soit pour les jeux ou pour regarder des séries et films. Vous recherchez un smartphone performant, autonome et qui brille en photo ? Le P30 Pro à 471 € est une excellente opportunité à l'occasion des soldes d'hiver 2021.

Les conditions de l'ODR de Bouygues Telecom sont disponibles ici. Rappelons que l'opérateur propose également en ce moment le Huawei P30 standard à 293 € après remboursement. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup œil sur notre récapitulatif des meilleures offres soldes d'hiver sur les smartphones.