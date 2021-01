Soldes hiver 2021 : excellent prix sur ce pack de démarrage Philips Hue

Envie de vous équiper d'un pack de démarrage Philips Hue sans casser votre tirelire ? Pendant les soldes d'hiver, Orange en propose justement un à petit prix. Il comprend 3 ampoules connectées, le pont de connexion et un interrupteur. Le tout à 119,99 € au lieu de 159,99 € en moyenne.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les bons plans des soldes d'hiver 2021 permettent de faire de belles économies, notamment sur les objets connectés. Du coté de la boutique en ligne de l'opérateur mobile Orange, il y a par exemple une belle promotion sur ce pack de démarrage Philps Hue. Alors qu'on le trouve en général à 159,99 €, il passe à 119,99 € soit une réduction de 40 euros, non négligeable. Les pièces en stock étant limitée, tout comme la promotion dans la durée, nous vous conseillons de ne pas trop tarder si vous souhaitez vous en équiper. Il comprend l'essentiel pour commencer à connecter votre intérieur à savoir :

1 pont de connexion Philips Hue

1 câble réseau Ethernet

1 adaptateur secteur

3 ampoules Hue E27

1 télécommande Hue Dim Switch

À propos des points forts des produits, les ampoules connectées ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Elles sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google. De son côté, la Dim Switch est un variateur qui change l’intensité lumineuse des éclairages Philips Hue. Elle fait l’objet d’un commutateur sans fil et d’une télécommande. Quant au pont de connexion, il permet de profiter pleinement de votre installation connectée et de contrôler vos appareils de la gamme Philips Hue.