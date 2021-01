Soldes hiver 2021 en direct : dates, magasins participants, et bons plans

Les soldes d'hiver 2021 débutent le mercredi 21 janvier à 8h et se finissent le mardi 11 février à 23h59. Tout comme ceux de l'hiver dernier, ils se déroulent sur une période de 4 semaines. Afin que vous puissiez vous préparer à cet évènement et ainsi vous équiper et/ou vous faire plaisir au meilleur prix pendant l'hiver, nous vous proposons ici quelques conseils mais aussi un récapitulatif des meilleurs bons plans, offres et promotions hivernales à venir.

Casque audio Bluetooth Marshall Major 3 à 79,99 € 149,99 €

The Last of Us Part II PS4 à 19,99 € 39,99 €

Ghost of Tsushima PS4 à 29,99 € 39,99 €

Vélo électrique Motobécane Easy à 549 € 999 €

🤔Pourquoi les soldes d'hiver 2021 ont été repoussés ?

Les soldes d'hiver 2021 qui devaient débuter le mercredi 6 janvier 2021 ont été repoussés de 2 semaines. C'est suite à un arrêté publié au Journal officiel le 29 décembre 2020 que la décision du report des dates initiales a été décidée. Ces dates de report ont été fixées du mercredi 20 janvier au mardi 16 février inclus. Ce report est en grande partie du à cause des conséquences de l'épidémie de Covid19 en France. Une décision qui vise à permettre aux commerçants de reconstituer leur trésorerie d'ici la période des soldes.

📅A quelle date les enseignes participent aux soldes d'hiver 2021 ?

L'ensemble des commerçants en ligne mais aussi les magasins physiques proposeront des bons plans, réductions et promotions sur une large gamme de produits du mercredi 20 janvier au mardi 16 février inclus. Si lors des éditions précédentes, les bons plans n'ont pas été aussi intéressants que ceux que l'on a pu voir lors du Black Friday et Cyber Monday, il est tout de même possible de faire de belles économies sur certains articles. Parmi les enseignes spécialisées dans la vente de produits “high-tech”, on peut citer les suivantes :

❓Comment ne pas manquer les bonnes affaires des soldes d'hiver 2021 ?

Si vous voulez ne pas rater le meilleur des soldes d'hiver 2021, nous vous invitons à ajouter cet article dans vos favoris. Le jour J et les jours qui le suivront, l'équipe bons plans de Phonandroid relaiera les meilleures offres de promotion. Actualisez la page autant que possible pour ne passer à coté des offres qui valent vraiment le coup.

Comme pour la plupart des autres grands événement shopping de l'année, les stocks de produits proposés en promotion sont souvent limités. Il faut donc faire preuve de réactivité pour acquérir l'article tant convoité. Enfin, une règle essentielle consiste à se limiter aux produits dont vous avez réellement besoin et se fixer avant tout un budget à ne pas dépasser pour éviter les achats compulsifs.

🔎Quelles sont les définitions et caractéristiques des soldes ?

Les soldes en France sont des ventes réglementées. Ils ont des caractéristiques bien particulières. Les voici en détails ci-dessous :

Ils sont accompagnés ou précédés de publicité

Ils concourent à l'écoulement accéléré de produits en stock dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée

Ils intègrent une annonce de réduction de prix (pouvant aller jusqu'à une revente à perte) dans la limite du stock à écouler

Ils sont pratiqués pendant des périodes fixes de quatre semaines (soldes d'été et d'hiver). Hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont prévues dans certains départements afin de tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières

Les commerçants sont autorisés à organiser des opérations commerciales afin de déstocker en dehors des périodes légales de soldes. Ils ne peuvent cependant pas utiliser le mot “soldes” et doivent respecter la législation en vigueur interdisant la revente à perte.

👍Quels types de produits à suivre de près pendant les soldes 2021 d'hiver ?

Pratiquement tous les produits high-tech font l'objet de réductions pendant les soldes. Les smartphones sont très recherchés durant cette période est il est possible de trouver des bons plans permettant d'acquérir des modèles haut de gamme sortis l'an dernier à moindre coût.

Le secteur des jeux vidéo est également concerné par cette opération commerciale. Avec la sortie de la Playstation 5 et Xbox Séries X, il est fort probable que l'on voit la PS4 de Sony ainsi que la Xbox One X de Microsoft à des tarifs jamais vu sans oublier la Nintendo Switch, la console familiale par excellence de Nintendo.

L'informatique est aussi bien évidemment mis à l'honneur avec des promotions permettant d'acquérir un PC, accessoires et divers périphériques à prix cassés. Autre tendance également, les objets connectés, qui, depuis plusieurs années déjà, font parti du quotidien d'un grand nombre de français qui les ont adoptés.

Les téléviseurs n'échappent pas non plus au grand déstockage des soldes qui donne l'occasion de s'équiper à petit prix. Quelques références des constructeurs Samsung, LG, Panasonic, Philips et autres deviennent ainsi plus accessible durant cette période propice aux bonnes affaires.

Enfin, pour le plus grand bonheur des audiophiles, il est également possible de dénicher des bons plans sur l'audio. Pendant les soldes, les casques audio, écouteurs intra-auriculaire, enceintes sans fil Bluetooth font l'objet de réductions très intéressantes permettant de les acquérir à des bons prix.