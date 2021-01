Soldes hiver 2021 : la box Nvidia Shield TV Pro sous les 200€ avec un code

La Shield TV Pro fait l’objet d’une bonne affaire sur le site Rue du Commerce à l'occasion des soldes d'hiver. Au cours d'une durée indéterminée, vous avez la possibilité de vous procurer la box Android 4K de la marque Nvidia sous les 200 euros.

Continuons notre série de bons plans consacrée aux soldes hiver Rue du Commerce 2021 avec un deal intéressant sur la Nvidia Shield TV Pro.

La puissante box Android 4K de la marque américaine est vendue au prix de 199,99 euros au lieu de 219 euros. La réduction d'un montant précis de 19,01 euros se fait en deux fois : une remise immédiate de 4% de la part du site marchand et un rabais supplémentaire de 10 euros avec le coupon JANVIER10 (à saisir dans le panier). Pour les frais de port, ils sont gratuits dans le cas d'une livraison en point retrait.

À propos des caractéristiques de la Nvidia Shield TV Pro, la box multimédia dispose du système d’exploitation Android TV qui permet de retrouver pas mal d'applications de streaming. Compatible avec Google Assistant, elle est équipée d’une mémoire vive de 3 Go de RAM, d’un espace de stockage de 16 Go (extensible via une carte microSD) et de la norme Dolby Vision HDR. La partie connectique se compose de la technologie Bluetooth, d’un port HDMI et deux ports USB 3.0. Enfin, la Shield TV Pro mesure 15.9 x 9.8 x 2.6 centimètres et pèse 250 grammes.